Kenaikan Harga BBM, Pemkot Ambon Belum Sesuaikan Tarif Baru Angkutan Umum

Kenaikan harga BBM berlaku untuk BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar pada Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB, berpengaruh terhadap melonjaknya tarif angkutan penumpang.

Melansir dari laman resmi Pemkot Ambon ambon.go.id Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon telah menyepakati penyesuaian tarif angkutan kota (Angkot) dengan Asosiasi Sopir Angkutan Kota Ambon (ASKA)

“Kita masih mengkaji, saya dengan ASKA sudah berdiskusi mengenai kenaikan harga BBM yang berdampak pada sopir tapi juga masyarakat. Kita sudah ada dalam kesepakatan bersama,” kata Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena, Selasa 6 September 2022.

Menurut Bodewin meski sudah ada kesepakatan untuk penyesuaian tarif, Pemkot tidak dapat memutuskan secara sepihak, penyesuaian tarif angkot harus melibatkan DPRD Kota Ambon sebagai representasi masyarakat.

“pemerintah tidak dapat putuskan bisa sendiri, harus dinilai oleh masyarakat yang terwakili lewat DPRD, sehingga mungkin hari ini, ASKA sudah sudah bertemu dengan dengan DPRD untuk membahas penyesuaian tarif,” ujarnya.

Terkait ancaman aksi Mogok sopir angkot, jika belum ada penyesuaian tarif, Wattimena berujar hal itu sudah termasuk dalam kesepakatan bersama.

“Semua ketua – ketua jurusan di ASKA sudah bersepakat bahwa sambil menunggu keputusan atau penilaian DPRD Kota AMbon terhadap usulan penyesuaian tarif angkot, mereka tidak akan melakukan aksi mogok, ” terangnya.

Bodewin menegaskan, penyesuaian tarif akan diumumkan segera setelah disetujui oleh DPRD.

“Bisa hari ini atau besok, tergantung hasil penilaian DPRD,” intinya Pemkot sudah melakukan langkah – langkah penyesuaian tarif angkot, dirinya berharap tidak ada aksi mogok dari sopir angkot yang akan turut menghambat aktivitas masyarakat.

Diketahui 3 hari pemerintah resmi menetapkan kenaikan harga BBM, yakni Pertalite sebelumnya Rp7.650 per liter kini naik menjadi Rp10.000, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp6.800, dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

IDRIS BOUFAKAR

