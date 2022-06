Bamsoet Nobar untuk Dukung Sean Gelael di Le Mans 24 Hours

Ketua MPR RI merangkap Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo, saat menghadiri Nobar start balapan Le Mans 24 Hours FIA WEC 2022, di KFC Naughty by Nature Senopati, Jakarta, Sabtu malam (11/6/22).

INFO NASIONAL - Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama ratusan penggemar otomotif melaksanakan nonton bareng (Nobar) start balapan legendaris dunia, Le Mans 24 Hours FIA World Endurance Championship 2022 (FIA WEC 2022), di KFC Naughty by Nature Senopati, Jakarta, Sabtu malam, 11 Juni 2022.

Nobar ini sebagai bentuk dukungan kepada pembalap kebanggan Indonesia, Sean Gelael, sang juara bertahan kelas LMP2 yang kini bergabung dalam Team WRT#31, dan sedang memuncaki klasemen FIA WEC 2022 kelas LMP2.

Acara nobar berlangsung serentak di beberapa gerai KFC Indonesia di Jakarta dan Surabaya. Menurut Bamsoet, antusiasme masyarakat muncul karena melihat prestasi Sean Gelael yang mencatatkan rekor sebagai pembalap Indonesia pertama yang tampil sekaligus beberapa kali naik podium di ajang FIA WEC.

“Sean juga menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil meraih posisi runner-up dunia kelas LMP2 pada akhir musim FIA WEC 2021," ujar Bamsoet.

Dia menjelaskan, sebelum race Le Mans 24 Hours, Sean Gelael bersama Team WRT#31 telah menyelesaikan sesi kualifikasi dengan meraih hasil mengesankan, merebut pole position. Sebelumnya, Sean juga berhasil juara di ajang 6 Hours of Spa Franchorcamps, Belgia pada 7 Mei 2022.

"Di musim 2021 lalu, Sean berhasil membawa tim JOTA#28 finish di urutan kedua saat mengikuti 24 Hours of Le Mans di Perancis pada 21-22 Agustus 2021. Musim ini, dengan kerja keras serta dukungan dan doa dari bangsa Indonesia, kita harapkan Sean dan rekan Team WRT#31 bisa kembali naik podium dengan finish di posisi pertama," tutur Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Bamsoet menambahkan, apresiasi dan dukungan juga perlu diberikan kepada KFC Indonesia, yang pada tahun ini menjadi kali kedua mensponsori Sean di ajang FIA WEC. Tidak hanya dalam Le Mans 24 Hours, KFC Indonesia juga akan mengadakan Nobar untuk tiga seri terakhir WEC 2022, yakni di 6 Hours of Monza (Italia) pada 10 Juli, 6 Hours of Fuji Speedway (Jepang) pada 11 September, dan 6 Hours of Sakhir (Bahrain) pada 12 November. (*)