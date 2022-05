Mengaku Ditawari Gabung PKS, Sandiaga: Go for It

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat ditemui seusai salat Idul Fitri di Masjid At Taqwa, Jakarta Selatan, Senin, 2 Mei 2022. TEMPO/Francisca

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengaku pernah ditawari bergabung ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia mengatakan, tawaran itu datang dari Ketua Panitia Milad PKS Ke-20 Gamal Albinsaid.

"Beberapa waktu lalu dokter Gamal tanya, ditawarin untuk bergabung di PKS," kata Sandiaga saat memberi sambutan di Milad Ke-20 PKS, Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 29 Mei 2022.

Ucapan Sandiaga disambar dengan tepuk tangan yang meriah dari para hadirin. Para simpatisan yang berada di tribun penonton ikut bersorak-sorai.

Sebelum melanjutkan ucapannya, Sandiaga terlihat tersenyum terhadap respons seisi Istora Senayan.

"Langsung saya bilang, go for it. Terima kasih dokter Gamal," ujar Sandiaga, diikuti para hadirin yang makin kencang bersorak dan tepuk tangannya.

Setelah mengucapkan itu, Sandiaga tidak menegaskan bahwa dirinya setuju bergabung bersama PKS. Walaupun dirinya pernah menjadi calon wakil presiden pada 2019 dan setelah itu tidak mengumumkan dirinya bergabung ke partai manapun.

Sandiaga juga mengatakan, acara yang terselenggara hari ini adalah bukti makin menurunnya kasus Covid-19. Namun, dia berpesan agar semua pihak tetap waspada dan jangan lengah.

"Kita jangan jumawa, kita juga jangan lengah, kita harus tetap waspada, hati-hati," ujarnya.

Sandiaga juga berterima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada sambutannya, dia juga mengajak kepada para hadirin agar terus memajukan sektor ekonomi kreatif di Indonesia.

FAIZ ZAKI