Pakar Sebut Partai Buruh Punya Peluang Di Pemilu 2024

Tangkapan layar Presiden Partai Buruh Said Iqbal (dua dari kanan) memberi keterangan kepada wartawan saat jumpa pers, di Kantor Partai Buruh, Jakarta, Jumat, 8 Oktober 2021. Foto: Antara

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menilai Partai Buruh memiliki peluang untuk berkompetisi pada pemilu 2024. Menurut dia, peluang Partai Buruh bergantung pada usaha yang dilakukan untuk menarik suara.

Ujang menuturkan peluang partai ini bergantung pada usaha mereka memobilisasi suara rakyat kecil dan kaum buruh. Terlebih dengan masyarakat yang banyak kecewa dengan sejumlah kebijakan parlemen saat ini yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.

“Jadi tantangannya adalah apakah mereka bisa menarik suara buruh terutama kelompok buruh yang sudah terafiliasi dengan partai besar,” kata Ujang pada Kamis 30 Desember 2021.

Selain itu, Ujang juga menyebut partai ini harus bisa menjawab keresahan yang dirasakan buruh saat ini. Sebab, kata dia, nama buruh yang mereka bawa sudah seharusnya menjadi representasi agenda jika mereka masuk parlemen nanti.

“Harusnya Partai Buruh ini bisa menjadi jawaban kekecewaan buruh kepada pemerintah nanti,” kata dosen Universitas Al-Azhar Jakarta itu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan partainya memiliki target untuk masuk ke dalam parlemen pada pemilu 2024 nanti. Oleh karena itu, Said menyebut saat ini partainya sedang melakukan berbagai upaya persiapan seperti konsolidasi partai dan juga mengupayakan verifikasi dari KPU. “Insyaallah 2024 kita targetkan 4 hingga 6 persen suara dapat kita raih nanti,” kata Said dalam konferensi pers Partai Buruh.