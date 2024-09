Beda Respons Gibran dan Jokowi soal Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berbeda respons soal dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan oleh Kaesang Pangarep bersama istrinya, Erina Gudono, ke Amerika Serikat pada akhir Agustus 2024 lalu.

Presiden Jokowi tidak menjawab secara lugas ketika ditanya soal dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang, putra bungsunya itu. Jokowi hanya menyinggung soal hukum.

"Ya, semua warga negara sama di mata hukum ya, itu aja," kata Jokowi dalam keterangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 September 2024.

Sementara Gibran meminta awak media untuk menanyakan terkait hal tersebut langsung kepada adiknya, Kaesang.

Namun ketika disinggung dugaan gratifikasi itu berhubungan dengan perjanjian kerjasama atau MoU --dengan Shopee-- yang pernah ditekennya saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran membantah.

“Nggak ada kayak gitu, ngawur,” kata Gibran pada Selasa, 10 September 2024, dikutip dari Antara.

Gibran memastikan bahwa perjanjian yang terjalin dengan perusahaan Shopee bersifat profesional. Menurut dia, perjanjian dengan Shopee itu merupakan perjanjian profesional yang juga melibatkan Pemerintah Kota Surakarta dan pihak Solo Technopark.

“MOU-nya (nota kesepakatan) profesional antara Pemkot Surakarta, Technopark, dan Shopee. Nggak ada yang kayak gitu, kami profesional ya,” katanya.

Adapun Kaesang yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu sampai saat ini belum memberikan penjelasan soal jet pribadi yang digunakannya bersama Erina.

Kaesang sempat terlihat di Kantor DPP PSI, Jakarta, Rabu malam, 4 September 2024. Kaesang terlihat keluar dari kantor PSI namun tidak memberikan komentar apapun saat dihujani pertanyaan soal jet pribadi oleh wartawan.

Sementara Grace Natalia yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI meminta awak media menanyakan langsung ke Kaesang.

"Mendingan tanya beliaunya langsung. Kan, aku udah nggak di struktur," kata Grace yang kini menjabat sebagai Staf Khusus Presiden saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 3 September 2024.

Adapun dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang mencuat usai Erina mengunggah perjalanannya bersama Kaesang ke Amerika Serikat melalui Instagram Story-nya. Keduanya pergi ke AS karena Erina akan melanjutkan studi S2 di University of Pennsylvania, Fakultas Social Policy and Practice (SP2).

Masyarakat lantas mempertanyakan asal muasal jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE.

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman bahkan melaporkan Kaesang ke Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dugaan gratifikasi karena fasilitas mewah disebut-sebut disediakan pemilik Shopee, Gang Ye.

Dalam aduan pada Rabu 28 Agustus 2024, Boyamin melampirkan surat perjanjian kerja sama atau MoU antara Pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee Internasional Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran sebagai Wali Kota Solo kala itu.

DANIEL A FAJRI | ANTARA

