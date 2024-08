Bupati Trenggalek Menerima Penghargaan The 3th ASEAN Woman Leader' Summit

Iklan

INFO NASIONAL – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Indra Gunawan, menerima penghargaan pada The 3rd ASEAN Woman Leader's Summit di Vientiane, Laos, pada 23 Agustus 2024.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek meraih penghargaan bergengsi ini berkat tema "Keluarga Sehat yang Beruntung" atau "The Healthy Families, The Lucky Ones" yang diusung dalam seleksi nasional. Tema ini mencerminkan komitmen terhadap pembangunan inklusif dan replikasi kebijakan oleh kabupaten/kota melalui Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan (Musrenakeren).

Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat, tetapi juga mengedepankan masyarakat sebagai subyek pembangunan responsif gender. Melalui program dan kebijakan ini, masyarakat rentan diberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang lebih baik. (*)