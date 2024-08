Telkom dan Neutra DC Gelar Konferensi Internasional 'The Other Side of AI'

Iklan

INFO NASIONAL - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), melalui anak usahanya, PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) yang merupakan perusahaan penyedia ekosistem data center, akan menyelenggarakan konferensi internasional, NeutraDC Summit 2024, Senin, 19 Agustus 2024. Tahun ini merupakan tahun kedua penyelenggaraan Neutra DC Summit 2024 yang akan diadakan di Bali pada 26 Agustus 2024 mendatang. Acara yang mempertemukan para pelaku industri teknologi dan inovasi digital ini akan membahas mengenai “The Other Side of AI”.

Direktur Group Business Development Telkom Honesti Basyir menyampaikan pentingnya acara ini sebagai bukti komitmen TelkomGroup dalam mendorong transformasi digital yang berkelanjutan. "NeutraDC Summit 2024 akan membahas peran penting pusat data dalam mendukung perkembangan AI yang semakin pesat. AI tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga membuka peluang baru di berbagai sektor. Infrastruktur digital menjadi pondasi utama untuk mewujudkan potensi tersebut," ungkap Honesti saat press conference Neutra DC Summit 2024.

Baca juga: OJK Dorong Jiwasraya Selesaikan Penyelamatan Pemegang Polis

Lebih lanjut, CEO NeutraDC Andreuw Th.A.F menjelaskan bahwa gelaran internasional NeutraDC Summit ini adalah kali kedua bagi perusahaan dalam mengadakan pertemuan tahunan yang bertujuan untuk terus mendorong diskusi mengenai perkembangan teknologi dunia. "Tema tahun ini, 'The Other Side of AI', menyoroti tantangan dan peluang yang muncul dari penerapan AI di berbagai sektor. Di satu sisi, AI mendorong otomatisasi dan memperkuat pengambilan keputusan, namun di sisi lain, AI juga menghadirkan isu penting seperti etika, privasi, dan keberlanjutan. Kami ingin memberikan perspektif yang lebih holistik tentang AI, mendorong peserta untuk tidak hanya melihat teknologi ini sebagai sesuatu yang canggih, tetapi juga sebagai entitas yang membutuhkan regulasi dan tanggung jawab sosial," jelas Andreuw.

Andreuw turut menambahkan bahwa acara ini akan memberikan insight dan solusi inovatif untuk masa depan. “NeutraDC berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam menyediakan solusi pusat data yang scalable, aman, dan berkelanjutan,” lanjut Andreuw.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai bagian dari TelkomGroup, inisiatif ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi perusahaan sebagai digital telco terdepan, khususnya dalam bidang Business to Business (B2B). "Konferensi NeutraDC Summit 2024 juga menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi perusahaan di industri infrastruktur digital dan AI yang dapat diandalkan. Terlebih sebagai pemimpin di sektor digital telco dengan fokus pada inovasi yang keberlanjutan pada bidang Business to Business (B2B),” ujar SVP Corporate Communication and Investor Relation Telkom Ahmad Reza.

Baca juga: Dirut Jasa Raharja Beri Kuliah Umum kepada Mahasiswa UI

NeutraDC Summit 2024 akan menjadi platform diskusi mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi industri dalam mendukung pertumbuhan AI yang berkelanjutan. NeutraDC Summit 2024 menghadirkan sejumlah praktisi dari pakar industri data center dan teknologi, serta para regulator yang akan mengupas tuntas berbagai sisi lain AI dalam diskusi panel, termasuk penyedia layanan keuangan yang mengintegrasikan AI, perusahaan media Over the Top (OTT), dan penyedia layanan cloud yang mengoptimalkan operasi pusat data dengan AI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengunjungi laman website www.neutradc.com.(*)