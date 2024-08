Hutama Karya Salurkan Rp 5,42 Miliar untuk Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Iklan

INFO NASIONAL – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) merealisasikan Rp5,42 miliar melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk Program HK Peduli Lingkungan, Sosial, Pendidikan dan Kreatif pada semester pertama 2024.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menyampaikan program tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia yang berfokus pada inovasi, peningkatan keterlibatan karyawan dan kolaborasi.

“Hingga saat ini, realisasi penyaluran untuk program TJSL mencapai 39 persen dengan progres yang signifikan di berbagai program utama. Persentase terbesar terdapat pada program sosial, kemudian disusul pada program pendidikan, lalu program lingkungan, dan terakhir program kreatif,” ujar Adjib.

Komitmen tersebut dilaksanakan melalui sejumlah inisiatif, antara lain bantuan paket sembako untuk masyarakat prasejahtera, lansia, yayasan kemanusiaan, pondok pesantren, pengurus DKM, yatim dan piatu, serta masyarakat terdampak bencana alam utamanya yang berdekatan dengan aktivitas operasional perusahaan.

Selain itu, pada momen-momen penting seperti Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, Hutama Karya juga memberikan bingkisan serta penyaluran hewan kurban di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo.

Pada program HK Peduli Pendidikan, Hutama Karya telah membangun infrastruktur berupa asrama santri di Indramayu, pembangunan ruang kelas di Cirebon dan Purwakarta, pemberian beasiswa di Sumatra Utara dan Yogyakarta, hingga program sosial pendampingan, pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak di Surakarta.

Di sektor lingkungan, Hutama Karya melaksanakan program Relawan Bakti BUMN di kawasan Samboja Lestari dan IKN; program rehabilitasi dan penanaman mangrove di Pantai Jenggalu, Bengkulu; penyediaan sarana air bersih layak konsumsi di Desa Batu Teritip, Dumai, Riau; serta penanaman pohon dan tanaman buah di sepanjang ruas Tol Pekanbaru—Dumai dan Rest Area 215B dan 277A Ruas Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang—Kayu Agung.

Kemudian pada aspek Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK), perusahaan memberikan program dan kegiatan pendampingan yang dilakukan pada mitra binaan, salah satunya seperti pengadaan vending machine dan Galeri UMK di HK Tower, pelaksanaan pelatihan kue kering kepada Persatuan Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ), serta peningkatan produksi usaha KINNI STORE yang berada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Adjib mengimbuhkan, untuk memastikan keberhasilan dan konsistensi program-program TJSL, Hutama Karya secara aktif menjalin komitmen bersama dengan penerima manfaat yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selain itu, juga bekerja sama dengan Non-Governmental Organization (NGO) yang memiliki spesialisasi di bidang masing-masing agar program dapat dijalankan lebih optimal dan maksimal, sesuai dengan harapan.

“Setiap program yang dilaksanakan mengacu pada ISO:26000 serta disesuaikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Ke depannya, TJSL Hutama Karya akan menerapkan keberhasilan setiap inisiatif yang dijalankan dengan menggunakan metode Social Return on Investment (SROI),” tutur dia.

Atas kontribusi dan komitmen dalam menjalankan setiap programnya, TJSL Hutama Karya berhasil meraih sejumlah penghargaan sepanjang pertengahan tahun 2024, di antaranya BCOMSS 2024 Kategori CID Pendidikan oleh Kementerian BUMN; TOP CSR Awards 2024 on #Star 5 dan TOP Leader on CSR Commitment kepada Bapak Budi Harto selaku Direktur Utama Hutama Karya oleh Top Business; Indonesia Best 50 CSR Brand Equity Awards 2024 pada kategori Konstruksi oleh The Iconomics; serta di ajang TJSL & CSR Award 2024 oleh BUMN Track juga meraih penghargaan pada kategori Pilar Sosial #Star 4, Pilar Ekonomi #Star 4, Pilar Lingkungan #Star 4, dan Strong Commitment Senior Officer on Social, Economic, and Environment Programs.

Pada Semester 2, TJSL Hutama Karya akan berfokus pada penciptaan nilai manfaat bersama (creating shared value) untuk beberapa program prioritas yang memiliki dampak berkelanjutan. Beberapa program utamanya adalah melanjutkan inisiatif Program HK Urban HabitSphere di Kampung Proklim RW 05 Cibubur Jakarta Timur yang berfokus pada pengolahan sampah organik, Penanaman Pohon serta Konservasi Satwa di sekitaran ruas Tol Pekanbaru - Dumai, dan Pemberdayaan kepada Pengrajin Logam di Ogan Ilir, hingga tanggap peduli bencana. (*)