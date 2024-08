Jokowi Terima Penghargaan Grand Collar Order dari Presiden Palestina

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menerima penghargaan tertinggi dari Pemerintah Palestina. Penghormatan ‘Grand Collar Order of the State of Palestine’ itu diserahkan Utusan Khusus Presiden Palestina, Riyad Al Maliki, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Utusan Khusus Presiden Mahmoud Abbas setelah pertemuan dengan Jokowi. "Penghargaan ini atas posisi Indonesia yang konsisten untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina," kata Retno di Istana Merdeka, Senin, 19 Agustus 2024.

Utusan Khusus juga menyampaikan ucapan selamat dari Presiden Abbas kepada Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia atas peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Abbas disebut mengapresiasi peran penting Indonesia dalam mendukung rakyat Palestina, termasuk advokasi Indonesia untuk gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dan solusi dua negara.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara RI menegaskan kembali posisi Indonesia yang akan terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. "Indonesia juga akan terus melakukan pendekatan kepada negara-negara anggota PBB agar mengakui Palestina dan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB," tambah Retno.

Penyerahan penghargaan ini dianggap menegaskan eratnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina, serta komitmen Indonesia dalam mendukung hak-hak Palestina di panggung internasional.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mendampingi Jokowi dalam pertemuan dengan Riyad. Sementara Utusan Khusus Presiden Palestina Riyad Al Maliki didampingi oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun.

