Bamsoet Apresiasi Perjalanan 36 Tahun Bikers Brotherhood MC Indonesia

Iklan

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengapresiasi perjalanan 36 tahun Bikers Brotherhood MC Indonesia, bertajuk 'Big Bang Brotherhood Street Vibes'. Menjadi bukti semangat pantang menyerah, kebersamaan, dan kemenangan yang telah diraih para anggota Bikers Brotherhood MC Indonesia selama 36 tahun bersama di jalan raya.

"Setiap kilometer yang ditempuh, setiap tantangan yang dihadapi, telah memperkuat persaudaraan dan mengukir warisan di aspal sejarah. Deru mesin menggema menjadi kekuatan dan persatuan Bikers Brotherhood MC Indonesia," ujar Bamsoet usai menghadiri perayaan HUT ke-36 Bikers Brotherhood MC Indonesia, di kawasan Gedung Sate, Bandung, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Baca juga: Bamsoet Dapat Gelar Kehormatan Abang Betawi

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, tema Street Vibes merupakan cerminan dari semangat, karakter, dan visi Bikers Brotherhood MC Indonesia dalam melaju ke masa depan. Menggambarkan energi, kebersamaan, dan semangat yang dirasakan setiap kali para anggotanya mengendarai motor di jalanan.

"Melalui semangat street vibes, Bikers Brotherhood MC Indonesia akan terus memperkuat ikatan persaudaraan yang telah menjadi fondasi kuat selama ini dan berusaha memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas," kata Bamsoet.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Dewan Pembina Motor Besar Indonesia (MBI) dan Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, kurang lebih 750 klub motor dari seluruh Indonesia hadir dalam perayaan ini. Masyarakat umum juga dapat hadir merayakan Anniversary Bikers Brotherhood MC Indonesia ke 36, sambil menikmati beragam hiburan yang disediakan.

Baca juga: Jasa Raharja Dorong Optimalisasi Peraturan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

"Seperti Rolling Thunder, Bull Riding, Hell Rider, Photo Contest, Slow Race, Junkyyards, Food and Beverages, Goods and Apparels serta Dunk Tanx. Acara juga semakin meriah dengan berbagai penampilan dari band seperti /RIF, Dj Fhania Putri, BBME Jakarta Chapter X, Njetboris Flowers, Rockarolla All Star, Invicta, Hope Inside, BFlower, Blackjuice, Mama Papa Rokers dan Prakasa Band," ujar Bamsoet.

Hadir antara lain, El Presidente Bikers Brotherhood MC Indonesia Jhoni BeGood, dan Ketua IMI Jawa Barat Daniel Mutaqien Syafiuddin. Turut hadir jajaran IMI Pusat antara lain, Badan Pengawas Brigjen Pol Putu Putera, Wakil Ketua Umum Mobilitas Rifat Singkar, Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga Junadi Elvis, Komisi Women in Motorsport Alexandra Asmasoebrata, serta Komunikasi dan Media Dwi Nugroho dan Hasby Zamri. (*)