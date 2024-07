Telkom Bantu Startup untuk Berkontribusi dalam Pengembangan IKN

Iklan

INFO NASIONAL - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui program Indigo menyelenggarakan kegiatan Indigo Leaders Talk dan Startup Clinic bertajuk “Start from Digital Innovation to Uplift the New Capital City (IKN)", di Telkom Landmark Tower, Jakarta.

Kegiatan ini digelar untuk mendukung startup dalam negeri agar siap menerapkan inovasinya di proyek Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

Indigo Leaders Talks mengundang para stakeholder ekosistem startup Indonesia sebagai narasumber. Kegiatan ini bertujuan untuk membuka akses informasi sekaligus berbagi ilmu bagi komunitas dan enablers startup, sehingga mendapatkan masukan baru tentang pengembangan bisnis dan memperluas potensi kolaborasi.

“Indigo Startup Clinic merupakan sesi mentoring secara one on one bagi startup digital tahap awal, dengan tujuan membantu startup secara konkret dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Kegiatan ini juga menjadi upaya Telkom melalui program Indigo dalam meningkatkan kesiapan dan mengelaborasi potensi startup dalam berinovasi bagi bangsa dan masyarakat,” kata Deputy EVP CX & Digitization Telkom, Fauzan Feisal.

Pembicara di kegiatan ini berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai peluang dan tantangan di IKN. Para pelaku startup dalam negeri sebagai peserta juga diberikan pemahaman pentingnya peran startup dalam mendukung pembangunan IKN melalui digitalisasi. Puluhan peserta lainnya dari berbagai sektor seperti akademisi, pelaku bisnis, pemerintahan, komunitas startup, hingga media turut hadir dalam talk show ini.

Lewat Indigo Leaders Talk dan Startup Clinic, Telkom secara nyata membuktikan dukungannya kepada startup digital dalam negeri untuk dapat memperluas networking, pengetahuan, dan meningkatkan kompetensi startup agar selalu siap menjaring berbagai peluang.

“Kami di Telkom terus berkomitmen untuk mendukung ekosistem startup digital yang dapat mempercepat transformasi digital di Indonesia. Tujuannya agar startup berperan dalam penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan, serta berkontribusi pada ekonomi yang berkelanjutan melalui solusi dan inovasi yang ditawarkannya,” tambah Fauzan.

Salah satu peserta perwakilan dari Jakarta Smart City, Gita Astrini mengaku senang mengikuti acara ini.

“Saya mendapatkan informasi penting tentang bagaimana mengembangkan startup di IKN dan berkesempatan untuk sharing knowledge dengan komunitas dan enablers startup lainnya. Saya sangat berterima kasih kepada Indigo atas penyelenggaraan acara yang luar biasa dan keren ini,” ujarnya.

Sejak tahun 2013, program Indigo https://indigo.id/ yang berada di bawah umbrella brand Leap Telkom Digital ini telah membantu lebih dari 200 startup digital di Indonesia dengan fokus meningkatkan inovasi dan kualitas bisnis mereka.

Kegiatan Indigo Leaders Talk dan Startup Clinic yang diinisiasi lewat program Indigo diharapkan dapat menghasilkan startup yang dapat berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara. Tidak hanya Indigo, Leap Telkom Digital juga memayungi berbagai produk dan layanan digital Telkom lainnya yang bisa dilihat di sini https://leap.digitalbisa.id/our-product. (*)