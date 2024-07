Fakta-fakta Rumah Pensiun Jokowi Segera Dibangun di Colomadu Seluas 12 Ribu Meter Persegi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rumah pensiun Jokowi dikabarkan segera dibangun. Hunian pemberian negara setelah Jokowi purnatugas pada Oktober mendatang itu berlokasi di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pantauan Tempo, lahan tersebut sebagian sudah tertutup dengan seng berwarna putih setinggi 1,5 meter.

Rumah pensiun Jokowi menempati lahan seluas 12.000 meter persegi di kawasan strategis. Di samping kanan lahan terdapat Rumah Makan Taman Sari, jujukan bus pariwisata. Sedangkan di sebelah kiri terdapat restoran Grandis Barn. Tampak sejumlah pekerja terlihat menggunakan alat berat meratakan tanah dan membersihkan semak belukar. Alat material pembangunan juga mulai berdatangan di lokasi proyek.

Rumah pensiun untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang berada di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah segera dibangun dan ditargetkan selesai 2025. Foto diambil Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

Berikut fakta-fakta rumah pensiun Jokowi dibangun

1. Digarap pada Juli

Kepala Desa Blulukan, Slamet Wiyono mengkonfirmasi kabar dimulainya pembangunan rumah Jokowi itu. Adapun seng penutup lokasi proyek pembangunan mulai dipasang pada Senin, 24 Juni 2024. Dia mengungkapkan pembangunan fisik rumah tersebut dijadwalkan Juli ini.

“Bulan Juli dimulai pembangunan fisik. Rekanan baru mengurus masalah perkabelan di PLN dan Telkom,” kata Slamet ketika ditemui awak media di kantornya, Rabu, 26 Juni 2024. “Untuk awal pembangunan baru pemasangan seng pagar penutup proyek,” tambahnya.

2. Luas lahan

Berdasarkan catatan Tempo, bakal rumah pensiun Jokowi dikabarkan akan menempati tanah dengan luas sekitar 9.000 meter persegi. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, mengatakan tidak ada perluasan tanah rumah hadiah pemberian negara tersebut. Rumah pensiun Jokowi akan berada di atas lahan seluas 12.000 meter persegi

“Pembelian tanah dilakukan pada sebidang tanah yang dimiliki oleh dua orang. Jadi saya koreksi itu bukan perluasan. Pembelian tanah sesuai dengan pagu anggaran yang disediakan,” kata Setya kepada Tempo, Kamis, 27 Juni 2024.

3. Aksesibilitas

Camat Colomadu Dwi Adi Susilo mengatakan lahan rumah pensiun Jokowi terletak di lokasi strategis. Lahan tersebut dekat dengan Gerbang Tol Bandara Adi Soemarmo dan Bandara Adi Soemarmo. Selain itu, Colomadu merupakan gerbang menuju Surakarta, kota asal Jokowi.

“Colomadu adalah pintu gerbang masuk Kota Solo,” kata Dwi pada Jumat, 28 Juni 2024.

4. Jokowi pilih sendiri lokasi rumah pensiun

Setya mengatakan, Presiden Jokowi memilih sendiri lokasi rumah pensiunnya. “Presiden sendiri yang meminta dan memilih lokasi rumah kediaman beliau,” kata Setya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis.

5. Harga tanah di sekitar lahan rumah pensiun Jokowi meningkat

Menurut Slamet, pembangunan rumah pensiun Jokowi di bilangan tersebut membuat harga tanah di kawasan itu meningkat signifikan. Ia mengatakan sebelumnya harga harga jualnya Rp10 juta-Rp 12 juta per meter. “Kalau sekarang ada yang Rp 15 juta per meter, ada yang Rp 17 juta per meter,” katanya.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | SEPTHIA RYANTHIE | EKA YUDHA SAPUTRA | AGUNG SEDAYU | ANTARA

