PINS dan Cisco Hadirkan Solusi untuk Layanan Cloud Terintegrasi

Iklan

INFO NASIONAL – PT PINS Indonesia (PINS), anak perusahaan Telkom Indonesia, meluncurkan produk terbaru PINS Managed SASE (Secure Access Service Edge). Bekerja sama dengan Cisco Systems Indonesia (Cisco), PINS Managed SASE akan menjadi solusi untuk layanan cloud terintegrasi bagi perusahaan yang membutuhkan keandalan jaringan dan keamanan lebih di lingkungan kerja hybrid berbasis cloud.

“Kerja sama ini merupakan sinergi dan komitmen Cisco dan PINS untuk menciptakan inovasi dan solusi terbaik bagi TelkomGroup dan bisnis telekomunikasi dan IT di Indonesia,” kata President Director PINS, Roberto Surya Negara, Rabu, 5 Juni 2024.

Roberto percaya bahwa dengan menggabungkan kekuatan dan keahlian masing-masing, dapat menciptakan solusi teknologi yang lebih canggih, aman, dan efisien dalam membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia menghadapi tantangan di era digital. “Tentunya sesuai dengan semangat transformasi di TelkomGroup,” ucapnya.

PINS yang sejak tahun 2015 telah menjadi Cisco Gold Partner terus mengembangkan produknya mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan seluruh pelanggan. PINS sebagai penyedia perangkat Customer Premises Equipment (CPE) di bidang telekomunikasi dan IT, bersama Cisco penyedia berbagai solusi untuk software, jaringan, dan cybersecurity, terus menghadirkan solusi terbaik untuk menjawab tantangan IT dari masa ke masa.

“Tren penggunaan multi-cloud, multi-aplikasi, dan hybrid yang kompleks meningkatkan tantangan bagi tim IT untuk menjaga keamanan organisasi, mengurangi biaya operasional, dan mempermudah pengelolaan,” kata Managing Director Cisco Marina Kacaribu.

PINS Managed SASE dapat menggabungkan fungsi jaringan dan keamanan dalam cloud untuk memberikan akses yang lancar dan aman di mana pun karyawan bekerja. Integrasi jaringan dan keamanan berbasis cloud menjadi satu solusi SASE, sebagai layanan yang disediakan untuk melindungi pengguna dan perangkat, di manapun dan kapanpun mereka berada.

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. menyampaikan ucapan selamat kepada PINS dan mengapresiasi kepercayaan dan komitmen Cisco untuk mewujudkan komitmen kerja sama ini. ''Selamat kepada PINS dan Cisco yang telah bekerja keras untuk mewujudkan komitmen kerja sama ini, semoga dengan kolaborasi ini bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk pelanggan B2B di Indonesia,” kata Venusiana.

PINS Managed SASE kini telah tersedia bagi seluruh perusahaan di seluruh Indonesia yang memiliki kebutuhan akan keandalan jaringan dan keamanan optimal di lingkungan kerjanya. Beberapa benefit yang didapat dari PINS Managed SASE ini antara lain keamanan akses kapanpun di manapun, terdapat validasi pengguna dan perangkat, dapat mengelola beban kerja yang fluktuatif, dan kemudahan transisi software dan hardware lama ke sistem yang baru.

PINS Managed SASE juga memiliki berbagai fitur, antara lain: Layer 4-7 firewall for identity-based security policies and application management, Malware protection with sandboxing with file reputation, Intrusion prevention: PCI-compliant IPS sensor protection with sandboxing with file reputation, Granular and automatically updated category-based content filtering for applications and file type controls, Embedded decryption capabilities (platform specific). (*)