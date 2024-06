PAM JAYA Lakukan Perbaikan Instalasi Air, Ada 64 Wilayah Jakarta yang Terdampak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Senior Manager Corporate Communication & Office Director PAM JAYA, Gatra Vaganza menginformasikan pihaknya sedang melakukan pemeliharaan instalsi pengolahan air (IPA) Buaran pada 31 Mei pukul 23.00 WIB sampai Ahad, 2 Juni 2024 pukul 03.00 WIB ada setidaknya 64 wilayah di Jakarta terdampak.

"Kami meningkatkan kehandalan alat dan penyetapan bahan baki air secara maksimal," kata Gatra melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Ahad, 2 Juni 2024.

Tujuan perbaikan itu untuk memperbaharui peralatan yang sudah usang atau kurang efisien untuk memastikan operasi yang lebih lancar. "Kami mengganti dan memperbaiki peralatan listrik yang ada. Diharapkan dapat meningkatkan kehandaln dan keamanan sistem kelistrikan di IPA Buaran," tuturnya.

Gatra menyebut hal itu untuk mengurangi resiko gangguan atau kerusakan yang bisa menghambat produksi serta untuk meningkatkan kapasitas produksi air bersih.

"PAM JAYA melakukan 2 pekerjaan utama yaitu penggantian coarse yang sudah berumur 32 tahun dan penggantian fine screen yang sudah berumur 10 tahun," ujarnya. Penggantian itu di 2 kanal intake air baku instalasi pengolahan air IPA Buaran yang dilaksanakan secara bergantian masing-masing selama 14 jam untuk menghindari pemadaman total.

Pihaknya juga melakukan penggantian panel incoming 20 kV dan panel outgoing 3,3 kV yang sudah berusia lebih dari 15 tahun, dengan beberapa parts sudah obsolete (discontinued) yang ada di IPA Buaran, dikarenakan pekerjaan tersebut maka akan berdampak berkurangnya kuantitas air yang sampai ke pelanggan.

Gatra mengatakan pada saat penggantian coarse dan fine screen kondisi kanal kering, sehingga air baku akan berkurang sekitar 1.100 lps (liter per second). Pemasangan screen dilakukan secara bergantian, sehingga IPA Buaran tidak berhenti beroperasi, namun suplai berkurang sebesar 550 lps (liter per second).

"Selama pekerjaan penggantian coarse dan fine sceen selama 24 jam, air akan tetap mengalir namun tekanan air akan berkurang," ujarnya.

Dia menyebut hal itu akan berdampak terhadap 19 kelurahan. Namun untuk pekerjaan penggantian panel substation 20 kV, harus dilakukan pemadaman Listrik dari PLN sehingga distribusi air akan berhenti selama 4 jam yang akan terdampak terhadap 64 kelurahan.

Berikut adalah kelurahan atau wilayah yang terdampak pada gangguan suplai air berkurang atau terhenti sementara yaitu.

1.BALI MES

2. BARU

3. BIDARA CINA

4. BUKIT DURI

5. CIBUBUR

6.CIJANTUNG

7.CIKINI

8.CILINCING

9.CIPINANG MELAYU

10.CIPINANG MUARA

11.CIRACAS

12.DUREN SAWIT

13.GUNUNG SAHARI UTARA

14.HALIM PERDANA KUSUMA

15.KALISARI

16.KAMPUNG MELAYU

17.KAMPUNG TENGAH

18.KEBON BARU

19.KEBON BAWANG

20.KEBON KOSONG

21.KEBON PALA

22.KELAPA DUA WETAN

23.KELAPA GADING TIMUR

24.KENARI

25.KLENDER

26.KOJA

27.KRAMAT JATI

28.LAGOA

29.LENTENG AGUNG

30.MAKASAR

31.MALAKA JAYA

32.MALAKA SARI

33.MARUNDA

34.PADEMANGAN BARAT

35.PADEMANGAN TIMUR

36.PAPANGGO

37. PASAR BARU

38. PASEBAN

39. PEGANGSAAN

40. PEGANGSAAN DUA

41. PEJATEN TIMUR

42. PENGGILINGAN

43. PINANG RANTI

44. PISANGAN BARU

45. PONDOK BAMBU

46. PONDOK KELAPA

47. PONDOK KOPI

48. RAMBUTAN

49. RAWA BUNGA 50 RAWA JATI

51. RAWASARI

52. ROROTAN

53. SEMPER BARAT

54. SENEN

55. SUKAPURA

56. SUNGAI BAMBU

57. SUNTER AGUNG

58. SUNTER JAYA

59. SUSUKAN

60. TANAH TINGGI

61. TANJUNG PRIOK

62. TEBET TIMUR

63. TUGU SELATAN

64. TUGU UTARA dan sekitarnya .

"Kami menghimbau agar pelanggan mengantisipasi dengan menampung air untuk persediaan selama pasokan terganggu. Pemulihan suplai membutuhkan waktu 24 jam setelah pekerjaan selesai. Suplai akan berangsur normal secara bertahap mulai 2 Juni 2024 pukul 03.00 WIB," katanya.

PAM JAYA juga akan mengirimkan air bersih dengan menggunakan truk tangki yang akan dibagikan secara gratis untuk wilayah terdampak selama perbaikan pekerjaan berlangsung, terutama untuk rumah sakit, tempat ibadah, panti sosial, dan lain-lain.

