Daftar PTN Tujuan Beasiswa Unggulan yang Bakal Dibuka Besok 1 Juli 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan segera membuka pendaftaran Beasiswa Unggulan pada 1 Juli 2024. Beasiswa Unggulan terdiri dari program beasiswa bergelar dari jenjang sarjana (S1), magister (S2) dan doktor (S3) yang berprestasi. Beasiswa juga diberikan untuk pegawai Kemendikbudristek, serta beasiswa non-gelar.

Beasiswa ini mensyaratkan mahasisiwa yang mendaftar memiliki surat penerimaan, keterangan lulus, atau letter of acceptance (LoA) unconditional dari kampus tujuan. Program beasiswa hanya bisa diikuti oleh mahasiswa on going yang sedang menempuh pendidikan S1-S3 dengan maksimal semester 3.

Baca Juga: Pendaftar LPDP Jalur Afirmasi Kini Tak Perlu Sertifikat Bahasa Inggris

Dikutip dari laman resmi Kemendikbudristek, berikut daftar PTN tujuan Beasiswa Unggulan 2024.

Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat

Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Jawa Barat

Institut Seni Indonesia Denpasar, Bali

Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Sumatera Barat

Institut Seni Indonesia Surakarta, Jawa Tengah

Institut Seni Indonesia Yogyakarta, DI Yogyakarta

Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat

Institut Teknologi Kalimantan, Kalimantan Timur

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Jawa Timur

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Jawa Timur

Politeknik Manufaktur Bandung, Jawa Barat

Politeknik Maritim Negeri Indonesia, Jawa Tengah

Politeknik Negeri Ambon, Maluku

Politeknik Negeri Bali, Bali

Politeknik Negeri Bandung, Jawa Barat

Politeknik Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Politeknik Negeri Banyuwangi, Jawa Timur

Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau

Politeknik Negeri Bengkalis, Riau

Politeknik Negeri Jakarta, Jawa Barat

Politeknik Negeri Jember, Jawa Timur