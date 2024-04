New Rush GR Sport Tampil Lebih Segar untuk Keluarga Indonesia

Iklan

INFO OTOMOTIF - Toyota-Astra Motor (TAM) melakukan penyegaran pada rilisan terbaru New Rush GR Sport. Tujuannya untuk mempertegas kesan kendaraan yang sporty, tangguh, sekaligus nyaman dikendarai.

“Toyota ingin memperkuat identitas GR brand pada New Rush yang memiliki image sporty, tough, dan fun to drive, serta juga meningkatkan kesan berkualitas dan premium untuk menjangkau segmen pasar keluarga menengah yang lebih luas, dan memberikan nilai Total Ownership Experience yang lebih menguntungkan pelanggan,” jelas Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto.

Latar belakang peyegaran ini, lantaran minat masyarakat cukup tinggi dengan kehadiran mobil all-rounder ini. New Rush GR Sport berhasil hadir sebagai kendaraan Family SUV atau mobil keluarga yang andal dan tangguh di berbagai medan jalan.

Tingginya minat masyarakat terbukti dari penjualan produk Toyota di segmen Medium SUV sebesar 39.340 unit atau 22,83 persen dari market share nasional pada 2023 lalu. Toyota Rush mendominasi whole sales Medium SUV di tahun tersebut. Terlebih, penjualan Rush varian GR Sport juga cukup tingi, yakni 32.693 unit atau 83,1 persen dari overall sales Rush.

Sebab itulah, Toyota menghadirkan penyegaran pada New Rush GR Sport keluaran 2024. Sehingga dapat menempatkan seri ini tetap yang terunggul di antara para pendatang baru dari pabrikan lain.

Interior Berkesan Premium

Lantas, apa saja pembaharuan yang disematkan pada New Rush GR Sport keluaran 2024? Berawal dari tampilan depan dengan Black Glossy Front Grille Ornament yang memberikan kesan lebih segar dan mewah. Ditunjang oleh New Design Black Glossy Front Bumper Spoiler yang menampilkan kesan lebih macho dan tangguh.

Kesan macho ini diperkuat pada sentuhan warna hitam pada beberapa elemen, antara lain pada bagian Black Outer Mirror dan Black Door Handle. Sedangkan emblem Dual VVT-i di sepatbor depan dilepas dan digantikan oleh Black Glossy Overfender untuk melindungi seluruh sepatbor dan membuatnya tampil semakin gagah.

Penyegaran lainnya adalah desain baru pada Black Glossy Side Body Moulding yang penempatannya di pintu digeser lebih rendah, bersama desain baru pada Two-tone Alloy Wheel.

Ke bagian belakang, Black Glossy Upper Door Garnish semakin mengentalkan nuansa sporty dan berkelas. Selaras bumper depan, New Design Black Glossy Rear Bumper Spoiler menampilkan postur tubuh yang lebih macho dan tangguh di belakang.

Adapun di bagian dalam atau interior, kesan mewah dan premiun tampak pada berbagai elemen yang dibalut warna hitam. Kemudian keberadaan New 9-Inch Audio Screen dengan opening GR logo memperkuat kesan sebuah kendaraan yang fun to drive. Sentuhan pada panel interior dan door armrest berbahan soft pad hitam, memberikan pengalaman berkendara yang lebih rileks dan nyaman.

Sebagai kendaraan keluarga, New Rush GR Sport tetap mempertahankan konsep mobil keluarga dengan tujuh kursi (7 seater). Namun jangan khawatir ruangan menjadi sempit, mobil ini masih memiliki ruang bagasi yang cukup lapang.

Anda dapat memilih New Rush yang sesuai kebutuhan, transmisi manual atau otomatis. Tersedia empat pilihan model yakni New Rush 1.5 G MT, New Rush 1.5 G AT, New Rush 1.5 GR Sport MT, dan New Rush 1.5 GR Sport AT.

Menariknya, pemilik New Rush bisa tampil eksklusif karena Toyot menyediakan Toyota Customization Option (TCO) khusus untuk New Rush GR Sport dan New Rush tipe G. artinya, Anda dapat memilih aksesoris yang sesuai keinginan.

Seluruh aksesoris TCO ini dapat dipesan di outlet terdekat dan akan langsung dipasang saat membeli New Rush dengan garansi 3 tahun atau 100.000 km, jika dipesan bersamaan dengan pembelian mobil baru.

Untuk memberikan kemudahan servis berkala pemilik seluruh tipe New Rush, Toyota menyediakan program T-CARE yakni bebas biaya jasa (free labor) dan biaya suku cadang (free parts) sampai dengan servis berkala ke-7 (maksimal 3 tahun / 60.000 km). Ditambah perpanjangan Toyota warranty (Extended Warranty) 1 tahun / 20.000 km, dengan catatan pelanggan rutin servis berkala di bengkel resmi Toyota. (*)