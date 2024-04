Tips Lolos UTBK SNBT 2024 Versi Unair

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) SNBT akan dimulai sebentar lagi. Gelombang 1 akan dilaksanakan pada 30 April mendatang. Kemudian untuk gelombang dua akan dimulai pada 14 Mei 2024.

Untuk dapat meraih hasil maksimal, diperlukan sejumlah persiapan dan strategi yang bisa dilakukan oleh para peserta. Universitas Airlangga (Unair) memberikan lima lima tips agar maksimal dalam mengerjakan UTBK.

Berikut lima tips lolos UTBK SNBT 2024 dari Unair:

1. Pahami Materi

Dikutip laman resmi Unair, Ada tiga materi dalam UTBK SNBT tahun ini. Ketiganya yakni Tes Potensi Skolastik (TPS), Penalaran Matematika, dan Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Baca Juga: Berikut Ini Tata Tertib dalam Pelaksanaan UTBK SNBT 2024

Untuk bisa memahami 3 materi itu, buatlah jadwal belajar yang teratur dan disiplin agar memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari materi yang akan diujikan.

2. Latihan Soal dan Try Out

Perlu juga melakukan latihan secara teratur dengan mengerjakan soal-soal. Setelag mengerjakan soal, jangan lupa untuk menguji kemampuanmu lewat try out. Dengan try out, kamu bisa melatih kemampuanmu untuk mengatur waktu pengerjaan soal secara efektif.

3. Jaga Kesehatan Fisik dan Mental

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di samping itu, kelola kesehatan fisik dan mental agar tidak tumbang menjelang UTBK. Pastikan istirahat yang cukup dan jaga pola makan yang sehat selama masa persiapan.

4. Siapkan Dokumen yang Dibutuhkan Sebelum Ujian

Siapkan dokumen yang dibutuhkan dari malam sebelum ujian. Simpan kartu identitas diri, kartu peserta UTBK, dan fotokopi ijazah / SKL / Surat Keterangan kelas 12 yang dilegalisir dalam map dan tas kamu agar aman.

5. Pakailah Baju Sesuai Aturan

Panitia telah merilis aturan pakaian UTBK SNBT 2024. Patuhilah aturan tersebut dengan mengenakan atasan warna putih atau seragam sekolah warna putih.

Dengan mengikuti tips di atas serta melakukan persiapan yang matang, kamu dapat mengerjakan UTBK dengan lebih percaya diri dan mencapai hasil yang memuaskan. Semoga sukses!

Pilihan Editor: Unpad Buka Pendaftaran Beasiswa S2-S3