Korlantas Tambah Safety Car untuk Contraflow Arus Balik di Tol Japek

TEMPO.CO, Jakarta - Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) menambah safety car hingga infrastruktur jalan untuk memantau kelancaran rekayasa lalu lintas contraflow di Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) arah Jakarta saat arus balik lebaran 2024.

Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Aan Suhanan mengatakan rekayasa lalu lintas contraflow diberlakukan sebagai langkah untuk mengawal arus balik kendaraan. Ia menyebut berbagai komponen telah dipersiapkan untuk mendukung contraflow, seperti penambahan safety car atau kendaraan pengawalan guna memantau batas kecepatan dan penambahan kendaraan bantuan seperti mobil derek, ambulan, dan sebagainya.

Menurut Aan, penambahan kendaraan darurat atau pendukung seperti mobil derek dan ambulans untuk memastikan tindakan mitigasi lebih cepat." Penambahan armada safety car atau kendaraan pengawalan untuk memantau batas kecepatapan di jalur contraflow," kata Aan melalui keterangn resminya, Sabtu, 13 April 2024.

Selain kendaraan, upaya peningkatan infrastruktur jalan juga dilakukan Korlantas Polri, yakni dengan menambah pembatas jalan seperti traffic cone dan barrier. Pembatas jalan ini akan dipasang di sepanjang jalur contraflow. Selain itu, peningkatan penerangan jalan juga dilakukan dengan menambah lampu pembatas di jalur contraflow.

"Ini untuk membantu visibilitas pengendara lebih baik, juga akan mengaplikasikan lampu tambahan sebagai pembatas baik di jalur contraflow maupun reguler," kata Aan.

Korlantas Polri menerapkan skema rekayasa lalu lintas untuk arus balik lebaran, yakni one way dan contraflow. Sekama One Way diberlakukan pada KM 414 GT Kalikangkung sampai KM 72 Cipali hingga Ahad, 14 April 2024, pukul 24.00 WIB. Sedangkan, skema Contraflow diberlakukan pada 2 Lajur KM 72 Tol Cipali sampai KM 47 Tol Japek yang akan berlangsung hingga Ahad, 14 April 2024, pukul 24.00 WIB.

