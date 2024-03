Kaesang Pangarep dan Erina Gudono Disebut Masuk Bursa Pilkada Solo dan Sleman

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono, disebut-sebut masuk dalam bursa pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Kaesang disebut masuk bursa Pilkada Solo. Sementara nama Erina digadang masuk dalam bursa Pilkada Sleman.

Menyitir Tempo, Erina digadang-gadang masuk dalam bursa Pilkada Kabupaten Sleman 2024 mewakili Partai Gerindra.

Baca Juga: Airlangga Sebut Jokowi Merasa Nyaman dengan Partai Golkar

Ketua DPC Gerindra Sleman HR Sukaptana membenarkan bahwa Erina bersama dengan nama-nama kader potensial lainnya dimasukkan dalam bursa kandidat bupati Sleman.

Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu dilirik Partai Gerindra untuk menjadi kandidat Bupati Sleman dalam Pilkada 2024. Namun, sampai sekarang, Erina belum mengonfirmasi kabar tersebut.

Erina lahir pada 11 Desember 1996 di Pennsylvania, Amerika Serikat (AS) yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Ia pernah menempuh studi di jurusan ilmu Bisnis dan Manajemen, Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2018.

Lalu, ia melanjutkan pendidikan magister di Columbia University dalam spesialisasi Master of Public Administration sejak 2021. Selain itu, ia juga mengikuti kursus singkat musim panas Bisnis dan Manajemen Ekonomi di The Chinese University of Hong Kong.

Erina menikah dengan Kaesang di Pendopo Ageng, Ambarrukmo Yogyakarta, Sabtu, 10 Desember 2022.

Kaesang masuk bursa Pilkada Solo

Sebelumnya, nama Kaesang juga muncul dalam bursa calon peserta Pilkada Kota Solo yang rencananya akan diselenggarakan pada November 2024 mendatang.

Peneliti dari lembaga survei Solo Raya Polling Suwardi mengatakan, tepatnya ada 12 nama yang muncul usai jajak pendapat yang melibatkan 19 responden.

Selain nama putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu, terdapat sejumlah nama lain: Penguasa Pura Mangkunegaran Adipati Mangkunegara X, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa, Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo, Sekda Kota Surakarta Budi Murtono, Ketua FKUB HM Mashuri, serta Rheo Yuliana Fernandes yang merupakan putra Ketua DPC PDIP Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo.

Selain itu, muncul juga nama Ketua Bapilu PDIP Kota Surakarta Her Suprabu, anggota DPR RI RA Yashinta Sekarwangi Mega yang merupakan putri politisi PDIP Aria Bima, Rektor Unsa Astrid Widayani, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surakarta yang juga putri politisi senior Akbar Tanjung, Sekar Tanjung, serta politisi PKS Sugeng Riyanto yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta.

Ia mengatakan jajak pendapat tersebut dilakukan selama sepuluh hari. Menurut dia, pertanyaan yang diajukan kepada 19 responden melingkupi empat hal, salah satunya tantangan Solo ke depan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Selain itu, karakteristik pemimpin Kota Solo, siapa tokoh yang kira-kira memiliki karakteristik seperti itu, siapa kira-kira yang akan masuk dalam bursa calon pemimpin Kota Solo," katanya di Solo, Jawa Tengah, Jumat, 8 Maret 2024, dikutip dari Antara.

Ia mengatakan 19 responden tersebut berasal dari berbagai kalangan, di antaranya akademisi, politisi, pengusaha, budayawan, pemangku kebijakan keuangan, LSM, pelaku industri bidang pariwisata, tokoh pemuda, dan tokoh keraton.

Sebagai tindak lanjut, mulai hari ini pihaknya akan memulai survei dengan melibatkan masyarakat umum.

"Akan kami uji survei jajak pendapat ke masyarakat atau pemilih. Survei akan dilakukan mulai hari ini," katanya.

Ia mengatakan responden merupakan masyarakat Solo yang namanya tertera dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Survei yang baik harus punya kerangka sampling yang jelas. Kerangka sampling inilah yang menjamin penduduk Kota Solo memiliki kesempatan yang sama untuk jadi responden. Itulah representasi populasi atau sampel populasi," katanya.

Ia mengatakan survei tersebut penting dilakukan karena akan membuka wacana serta membuka diskusi sehingga ke depan masyarakat punya wali kota yang betul-betul diharapkan masyarakat.

"Mengayomi masyarakat, memajukan Kota Solo dan mewujudkan visi Solo sebagai pusat peradaban Jawa," katanya.

RACHEL FARAHDIBA R | ANTARA

Pilihan Editor: Istri Kaesang Dilirik Gerindra Maju Pilkada Kabupaten Sleman, Ini Profil Erina Gudono