Istri Kaesang Dilirik Gerindra Maju Pilkada Kabupaten Sleman, Ini Profil Erina Gudono

TEMPO.CO, Jakarta - Erina Gudono, istri Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep masuk dalam bursa Pilkada Kabupaten Sleman 2024 mewakili Partai Gerindra. Dikutip dari KRjogja.com mitra Teras.id, Ketua DPC Gerindra Sleman HR Sukaptana membenarkan bahwa Erina bersama dengan nama-nama kader potensial lainnya dimasukkan dalam bursa kandidat.

Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu dilirik Partai Gerindra untuk menjadi kandidat calon Bupati Sleman dalam Pilkada 2024. Namun, sampai sekarang, Erina belum mengonfirmasi kabar tersebut.

Profil Erina Gudono

Erina Gudono lahir pada 11 Desember 1996 di Pennsylvania, Amerika Serikat (AS) yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Ia pernah menempuh studi di jurusan ilmu Bisnis dan Manajemen, Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2018. Lalu, ia melanjutkan pendidikan magister di Columbia University dalam spesialisasi Master of Public Administration sejak 2021. Selain itu, ia juga mengikuti kursus singkat musim panas Bisnis dan Manajemen Ekonomi di The Chinese University of Hong Kong.

Saat kembali ke Indonesia, Erina mengawali karier di divisi Project at Payment System Policy Department di Bank Indonesia sebagai Assistant Manager Apprenticeship. Setelah itu, ia menjadi Finance Analyst di JP Morgan, bank investasi internasional. Bahkan, rekam jejak di JP Morgan membuat Erina menjadi satu-satunya lulusan di angkatannya yang berkarier di posisi penting tersebut. Karier menantu Jokowi ini semakin bersinar setelah ditunjuk menjadi Associate Brand Strategist Tokopedia pada April 2019-Oktober 2020.

Tidak hanya karier yang cemerlang, Erina juga memiliki beragam prestasi. Ia pernah menembuh Puteri Indonesia 2022. Sementara itu, dalam ranah internasional, ia pernah menjadi delegasi Harvard World Model United Nation. Ia juga menjuarai Business Project Competition di Tokyo, juara 1 National Business Plan Competition, dan juara 1 AIESEC Social Initiative Competition.

Erina juga berhasil mendapatkan beasiswa Most Social Spirited Scholar dalam kegiatan UGM FEB Award. Berdasarkan LinkedIn pribadinya, ia memiliki sekitar 20 lebih prestasi yang dicantumkan.

Selain memiliki kemampuan akademik yang cemerlang, Erina juga memiliki jiwa sosial tinggi karena suka membantu Sekolah Marjinal Yogyakarta. Ia juga pernah mengikuti beberapa program sosial lainnya, seperti Paket ABC, kelas calistung, donasi buku, dan pelatihan kewirausahaan untuk perempuan. Ia pun terlibat dalam aktivitas relawan Organisasi Kisah Kasih untuk membantu UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Ia juga didaulat menjadi pengembang pendidikan di Biak, Papua. Bahkan, ia juga lancar menulis aksara Jawa.

Setelah berhasil lulus dan menyandang gelar Master of Public Administration dari Columbia University, Erina berkeinginan menempuh studi doktoral. Namun, ia mengaku belum mengetahui akan melanjutkan studi di mana, di dalam negeri atau di luar negeri.

"Ya nanti, lihat,” kata Erina, pada 21 Januari 2023.

Kaesang yang turut mendampingi Erina Gudono kala itu mendukung keinginannya untuk mewujudkan impian tersebut. Kaesang pun sempat menyarankan Erina mengambil studi di UGM. Namun, saat itu Kaesang mengaku tidak keberatan, jika sang istri menempuh pendidikan di luar negeri.

RACHEL FARAHDIBA R | SEPTHIA RYANTHIE I MELYNDA DWI PUSPITA

