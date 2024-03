Gim Buatan Anak Bangsa Paw Rumble Semakin Populer, Tembus 2 Juta Unduhan

Iklan

INFO NASIONAL – Gim buatan anak bangsa, Paw Rumble berhasil mencatatkan 2 juta unduhan (download) secara global dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sejak pertama kali dirilis. Gim yang dikeluarkan Nuon Digital Indonesia (Nuon) ini dikembangkan Grinsmile, developer lokal asal Surabaya yang kini telah menjadi salah satu gim arcade yang populer dengan basis pengguna terbesar di India, Pakistan, dan Indonesia.

Grinsmile yang merupakan startup gim di bawah binaan Indigo, meluncurkan Paw Rumble pada 12 Juli 2023 di bawah bendera Nuon Games dan berkolaborasi dengan Dunia Games Telkomsel sebagai co-publisher. Angka 2 juta unduhan gim buatan anak bangsa ini menjadi pencapaian yang membanggakan bagi industri gim Indonesia. Paw Rumble juga berhasil meraih penghargaan ‘Best Mobile Game’ pada Indonesia Game Awards dan kategori ‘Best Made in Indonesia’ pada ajang Google Play Best of 2023 lalu.

“Dengan gameplay yang inovatif, desain visual yang sangat menarik, dukungan komunitas yang kuat, serta strategi pemasaran yang efektif, gim Paw Rumble ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi pengembangan industri gim yang luar biasa besar,” kata CEO Nuon Aris Sudewo. Dia yakin gim lokal mampu bersaing di taraf internasional.

Nuon meyakini memajukan industri gim lokal juga akan memajukan ekosistem gim tanah air serta memberikan dampak positif terhadap ekonomi kreatif secara keseluruhan. Keberhasilan Paw Rumble ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pengembang gim lainnya untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya-karya berkualitas yang dapat dikenal di kancah internasional. “Kami berkomitmen untuk berinovasi dan terus mencari talenta berbakat di dalam negeri untuk dapat bersaing di antara gim buatan luar negeri,” kata Aris.

Paw Rumble yang bergenre arcade-casual menampilkan visual yang memadukan maskot yang menggemaskan dengan tampilan art style-pixel. Gim Paw Rumble ini memiliki keunikan gameplay yang memanjakan penggunanya dengan adanya tiga mode gim, yaitu; Overgreed, Bomb, dan Letter. Melalui mode gim tersebut, Paw Rumble menghadirkan tantangan yang menghibur dan menarik perhatian penggemar gim dari berbagai kalangan.

Keberhasilan Paw Rumble tidak lepas dari Grinsmile yang merupakan pengembang di balik gim yang kian mendunia ini. Pengembang gim asal Surabaya, Jawa Timur ini merupakan salah satu dari alumni Indigo Game Startup Incubation (IGSI), inkubator gim pertama di Indonesia yang mewadahi startup gim dengan mentoring, investment, dan publishing. Paw Rumble melalui Grinsmile, bergabung pada batch pertama IGSI yang masuk ke dalam Top 30 Indie Games Baparekraf (Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Game Prime 2020 Online.

