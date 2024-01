Kunjungi Black Stone Garage Jakarta, Puan Maharani Cicipi Kwetiau

Iklan

INFO NASIONAL – Ketua DPR RI Puan Maharani mengunjungi Black Stone Garage, sebuah tempat hangout dan kuliner baru di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu malam, 24 Januari 2024. Puan Maharani sempat mencicipi kwetiau di Kwetiau Akuang Medan. Selain itu, Puan juga menikmati kopi dari Scha Brasserie.

Puan Maharani juga melihat berbagai fasilitas dan sarana yang ada seperti stimulator untuk para pembalap pemula Digital Academy Motorsport yang terletak di lantai 2 dan The Djavu Lounge Cafe yang terletak di lantai 3 gedung Black Stone Garage.

Direktur Operasional PT. Bekarya Otomotif Sukses (BOS Production) Iman Santoso selaku pengelola Black Stone Garage menuturkan pihaknya terus melakukan inovasi dalam mengembangkan Black Stone Garage sebagai 'one stop automotive service and entertainment’. Black Stone Garage dibuat guna memfasilitasi pecinta otomotif dan komunitas berbagai club mobil-motor yang tergabung dalam Ikatan Motor Indonesia (IMI), khususnya di seputaran Jakarta yang semakin meningkat. Black Stone Garage bisa memenuhi kebutuhan akan tempat komunikasi dan informasi serta berbelanja.

"Berdiri diatas lahan seluas 1.200 meter dengan bangunan 3 lantai, Black Stone Garage menjadi hub otomotif yang menyelenggarakan berbagai kegiatan. Antara lain, workshop, pameran, diskusi, pelatihan, gathering, tempat nongkrong dan kongkow hingga memberikan kesempatan kepada UMKM di bidang otomotif dan kuliner untuk menjajakan berbagai produknya," ujar Iman.

Selepas pandemi Covid-19, kata Iman, pengunjung Black Stone Garage terus meningkat. Tidak hanya dikunjungi oleh masyarakat umum, komunitas otomotif pun kerap menjadikan Black Stone Garage sebagai tempat melakukan aktivitas otomotif ataupun kopdar komunitas. "Black Stone Garage rutin menggelar acara nonton bareng. Semisal, nobar MotoGP, Formula-1, WSBK atau balap lainnya. Para pengunjung bisa menikmati suasana santai Jakarta, sekaligus bisa bertemu dan bercengkrama dengan sesama pecinta otomotif dari berbagai daerah lainnya," kata Iman.

Black Stone Garage juga diisi berbagai outlet produk kendaraan dan aksesori otomotif, serta outlet terkait gaya hidup dan food & beverage. Tidak hanya diisi para tenant otomotif tetap, tetapi juga tenant termatis yang berubah secara berkala setiap bulannya. Sekaligus memberikan kesempatan kepada para pelaku ekonomi kreatif di bidang otomotif untuk mendisplay atau melakukan pameran kecil berbagai kendaraan klasik legendaris yang dibuatnya. Sehingga masyarakat bisa mengetahui kehebatan kreasi anak bangsa di dunia otomotif.

Adapun sejumlah tenant yang ada di Black Stone Garage antara lain Scha Brasserie, The Djavu Lounge, Kwetiau Akuang Medan, Garage Culture, Vondutch, IL Garage, Kimkom Store, Shop and Drive, Shop and Bike, serta Gaspol IMI. Di Black Stone Garage juga digunakan sebagai kantor DPP Perkumpulan Pemilik Senjata Api Bela Diri Indonesia (Perikhsa) dan Digital Academy Motorsport. (*)