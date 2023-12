Ikuti Haul Krapyak, Cak Imin Disebut Menang dan Tidak Menang Pilpres

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin disinggung pencalonannya akan menang dan tidak menang saat menghadiri haul K.H. Muhammad Munawwir Bin Abdullah Rosyad ke 85 di Ponpes Almunawwir Krapyak, Yogyakarta, Sabtu, 23 Desember 2023. Ini merupakan serangkaian giat kampanye ke 25.

Di kegiatan haul ini Cak Imin tak sendiri, ada juga Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, dan Katib Aam PBNU KH. Ahmad Said Asrori, Mantan Ketua PBNU Said Aqil Siradja.

Dari pantauan di lapangan, Cak Imin datang bersamaan dengan Said Aqil. Mereka duduk di bagian paling depan dengan posisi berdampingan. Cak Imin yang tampak mengenakan stelan muslim putih dan sarung saling bercengkrama dengan Said Aqil Siradja. Selain Cak Imin dan Said Aqil, tampak juga Gus Yahya.

Muhaimin disindir baru kali pertama kali ikut haul Munawwir

Dalam pembukaan giat haul, Gus Yahya mengatakan sangat bersyukur melihat Cak Imin mengikuti Haul Almunawir Ponpes Krepyak.

"Kalau Pak Muhaimin saya ingat, baru sekali ini. Alhamdulillah," kata dia.

Ia mengatakan kedatangan Cak Imin dalam haul ini dapat membuat cawapres paslon nomor urut 1 ini istiqomah mengikuti kegiatan haul.

"Mudah-mudahan setelah ini istiqomah hadir terus, walaupun mungkin tidak menang. Tepi tetap datang dalam Haul Munawwir," kata dia sambil tertawa.

Pernyataan Gus Yahya itu pun mengundang gelak tawa para peserta haul di halaman. Gus Yahya bisa mengatakan hal terebut selagi masih aktif menjabat sebagai pengurus PBNU.

"Mumpung jadi ketua umum," kata dia sambil tertawa.

Ia pun membandingkan konsistensinya mengikuti haul. Gus Yahya mengklaim dirinya baru satu kali dalam hidupnya absen mengikuti Haul Almunawwir. Alasannya karena hijrah ke Mekah.

"Saya mondok di sini tahun 79 sejak umur 13 tahun. Saya betah-betahkan sampai tahun 94. Dan sesudah itu sampai sekrang tidak sekali pun absen, hadir dalam haul ini. Kecuali sekali ketika saya mukim di Mekah untuk setahun saja," kata dia.

Di lain sisi, sambutan juga disampaikan oleh Kiai Said Aqil. Ia juga merasa senang kehadiran Cak Imin dalam haul. Kiai Said Aqil punya narasi berbeda, ia menyebutkan Cak Imin bakal menang di Pilpres 2024.

"Yang saya muliakan wakil ketua DPR RI, Ketua Umum PKB dan calon Wakil Presiden 2024 yang insyaallah jadi, Muhaimin Iskandar," kata dia.

