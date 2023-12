Profil Doni Monardo, Mantan Ketua BNPB yang Meninggal Hari Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letnan Jenderal TNI (Purn) Doni Monardo meninggal pada Ahad, 3 Desember 2023. Kabar meninggalnya eks Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 2019-2021 itu disampaikan oleh Staf Khusus Kepala BNPB 2019-2021 Egy Massadiah.

"Telah meninggal dunia Letjen Purnawirawan DR HC Doni Monardo, pada hari Ahad 3 Desember 2023 pukul 17.35 WIB," tulis keterangan Egy pada Ahad, 3 Desember 2023.

Saat ini, Doni Monardo menjabat sebagai Ketua Umum PPAD atau Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat untuk periode 2021-2026.

Selain pernah menjadi Kepala BNPB, Dono adalah mantan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19. Dari situ ia mendapatkan penghargaan penanggulangan COVID-19 dari Presiden Jokowi pada Maret 2023.

Doni Monardo lulus Akademi Militer (Akmil) pada 1985. Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini adalah Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi. Saat lulus, ia langsung bergabung dengan Kopassus dan bertugas di banyak tempat, termasuk wilayah konflik Timor Timur dan Aceh. Doni pernah berdinas sebagai Komandan Paspampres.

Pada Rabu 21 Januari 2019, Letjen Doni Monardo dilantik menjadi Kepala BNPB menggantikan Laksamana Muda Willem Rampangilei yang menjabat sebagai Kepala BNPB sejak 7 September 2015.

Selanjutnya dia ditunjuk menjadi Ketua Delegasi Indonesia, pada 8th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management dan 9th Meeting of the Conference of the Parties to AADMER, Jumat, 27 November 2020. Saat itulah ia mengajak negara-negara di Asia Tenggara bekerja sama dalam penanggulangan pandemi di kawasan regional.

Setelah dirinya memasuki masa purnabakti sebagai TNI aktif, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo pamit dari jabatannya sebagai Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19, pada 25 Mei 2023. Kedua jabatan tersebut kemudian diemban Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito.

