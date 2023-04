Kutip Pesan Sukarno di HUT ke-77 TNI AU, Panglima: Kuasai Udara untuk Kehendak Nasional

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengutip pesan Presiden RI pertama Sukarno kepada TNI Angkatan Udara dalam acara hari ulang tahun ke-77 matra udara itu. Yudo mengatakan TNI AU harus terus kuasai sebagai kunci kemenangan perang modern.

"Presiden Sukarno HUT TNI Angkatan Udara ke-9 pada tahun 1955 pernah berpesan 'Kuasai udara untuk melaksanakan kehendak nasional, karena kekuatan nasional di udara adalah faktor yang menentukan perang modern'," ujar Yudo saat menjadi inspektur upacara HUT TNI AU pada Ahad, 9 April 2022.

Dalam acara HUT ke-77 TNI AU hari ini, Lapangan Udara Halim Perdanakusuma dimeriahkan dengan berbagai atraksi udara. Masyarakat pun antusias menyaksikannya.

Panglima TNI juga berpesan agar TNI AU terus menjadi moderen, profesional, dan tangguh, sebagaimana tema yang diangkat pada tahun ini.

Tema ini menunjukkan komitmen TNI Angkatan Udara untuk terus selalu meningkatkan kemampuanya dalam rangka menghadapi resiko yang tinggi. Fly as you try, and try as you fly. Setelah Upacara berlangsung, TNI AU menampilkan atraksi terjun payung dan memamerkan alutsista TNI AU.

