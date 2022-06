Cari Womanpreneur, HIPMI Gelar Pemilihan Duta Entrepreneur HIPMI 2022

INFO NASIONAL - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) akan menyelenggarakan Pemilihan Duta Entrepreneur HIPMI 2022. Kegiatan bertajuk “Pengusaha Wanita Berdaya menuju Generasi Emas” ini, dilakukan untuk mencari pengusaha muda perempuan yang memiliki talenta dan potensi dari tiap provinsi.

Bendahara Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Hilda Kusumadewi mengatakan Duta Entrepreneur HIPMI akan menjadi Duta BPP HIPMI dan sekaligus Duta dari perwakilan Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI masing-masing provinsi yang memiliki tugas untuk meng-influence dan menyebarkan jiwa entrepreneurship kepada setiap generasi muda di seluruh Indonesia.

"Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai bagian dari wajah pengusaha muda perempuan di seluruh daerah di Indonesia. Dan juga sebagai role model untuk para perempuan dapat berkontribusi dan berkarya dalam memajukan daerah dengan berwirausaha," ujar Hilda, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, 5 Juni 2022.

Tujuan selanjutnya, lanjut Hilda, berkontribusi dalam mempromosikan potensi daerah yang diwakili, menyalurkan talenta pengusaha muda perempuan terbaik Indonesia ke tingkat nasional, dan menjadi Duta berbagai program strategis pemerintah.

"Target peserta adalah 34 perwakilan provinsi se-Indonesia. Adapun tahapan pelaksanaannya yaitu registrasi pada 27 Mei hingga 4 Juni 2022, briefing peserta (online) pada 5 Juni 2022, karantina & judging session pada 9 hingga 11 Juni 2022, dan grand final pada 12 Juni 2022," ucapnya.

Calon peserta dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang dikirimkan oleh panitia. Selanjutnya di-scan dan dikirimkan kembali ke e-mail panitia yang tertera, lengkap dengan lampiran yang diminta.

"Para peserta mengikuti tahapan karantina di hotel selama tiga hari dua malam. Diisi dengan kegiatan mentoring, presentasi, dan penilaian akhir (judging night) serta latihan untuk persiapan Grand Final Duta Entrepreneur HIPMI 2022," ujar Hilda.

Dengan mengambil tagline “Perempuan Berdaya, Ekonomi Berjaya”, adapun gelar juara yang bakal diraih yaitu Duta Entrepreneur HIPMI 2022, Runner Up I Duta Entrepreneur HIPMI 2022, Runner Up II Duta Entrepreneur HIPMI 2022. Selain gelar juara, adapun gelar atribut yang diraih yaitu Duta Favorit HIPMI 2022, Duta Intelegensia HIPMI 2022, Best Costume HIPMI 2022, dan Best Presentation HIPMI 2022.

"Total hadiah gelar juara senilai Rp 100 juta. HIPMI mencari pengusaha muda perempuan berwawasan global yang akan dinobatkan sebagai Duta Entrepreneur HIPMI 2022," ucap Hilda.

Dia berharap ajang tersebut dapat meningkatkan kualitas pengusaha berwawasan global sehingga mampu memasyarakatkan gerakan kewirausahaan nasional. Meski Indonesia sejak dahulu terkenal sebagai saudagar, tetapi jumlah pengusaha di Indonesia sekarang sangat sedikit.

"Dalam kegiatan tersebut nantinya jumlah pengusaha di Indonesia akan meningkat. Pasalnya, hingga saat ini jumlah pengusaha di Indonesia mencapai 3 persen. Untuk menjadi suatu negara yang maju, Indonesia perlu 14 persen jumlah pengusaha dari jumlah populasi di Indonesia," ujar Hilda.

Menurutnya, minimnya pengusaha khususnya perempuan, mendorong HIPMI untuk terus menggandeng perempuan-perempuan muda untuk berani maju menunjukkan karya-karyanya ke masyarakat luas. Pasalnya, kemampuan perempuan dalam mengembangkan bisnis tak kalah dengan laki-laki.

"Yang menjadi penghalang terbesar adalah dari diri perempuan itu sendiri. Perempuan takut untuk maju dan menjadi pemimpin, padahal kemampuannya ada. Tantangan psikologis dan dukungan keluarga juga menjadi faktor yang dipikirkan perempuan untuk berkarya," katanya.

Pihaknya juga berharap, pemerintah mendukung peranan perempuan di daerah. Hal itu dinilai penting, mengingat banyak pengusaha perempuan di daerah yang belum diberdayakan.

"Banyak perempuan yang sudah masuk ke bidang yang ditekuni laki-laki. Adapun manfaat bila perempuan menjadi anggota suatu asosiasi, yaitu peningkatan pada kinerjanya. Lebih ke networking, dan tidak hanya di Jakarta, tapi juga ke seluruh daerah. Jadi penting kalau punya produk, bisa dijembatani. Seperti menggelar acara Srikandi HIPMI dalam peringatan Hari Kartini bersama bergerak berkolaborasi dan mendukung untuk Wanita Indonesia Bangkit Bersama Menuju Pemulihan Ekonomi yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI Ibu Putri Kus Wisnu Wardani, Ketua Pembina Yayasan Hanida Foundation Ibu Sri Suparni Bahlil, Direktur Komersial Krakatau Steel Ibu Melati Samita, dan Director of Finance at Sampoerna School System Ibu Vivyanti Ashall," tutur Hilda.

Pemilihan Duta Entrepreneur HIPMI 2022 ini merupakan rangkaian acara dari Hari Ulang Tahun (HUT) HIPMI ke-50 tahun yang akan berlangsung selama tiga hari, yaitu pada 10-12 Juni 2022 dan akan dihadiri 3.500 orang pengusaha muda se-Indonesia. Kepemimpinan HIPMI yang memasuki usia yang ke 50 tahun dibawah kepemimpinan Mardani H. Maming terus melakukan tranformasi dan komitmen lahirkan entrepreneur yang berjiwa nasionalis serta mendorong ekosistem dunia usaha yang lebih baik. (*)