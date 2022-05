Sandiaga Uno Kutip Ojo Kesusu Jokowi soal Tawaran Masuk PKS

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, bercerita dirinya mendapat tawaran untuk bergabung ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tawaran itu diungkapkan Sandiaga saat menghadiri perayaan Milad ke-20 PKS di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Ahad kemarin.

Menjawab tawaran tersebut, Sandiaga menyatakan masih bakal fokus pada tugasnya di Kemenparekraf.

"Memulihkan ekonomi pelaku parekraf, serta menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja dengan program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Sepakat dengan apa yang Bapak Presiden Jokowi sampaikan untuk ‘ojo kesusu’, tidak boleh terburu-buru," tulis Sandiaga Uno di akun media sosial pribadinya @sandiagauno sebagaimana dikutip pada Senin, 30 Mei 2022.

Sandiaga menerangkan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk pihaknya bekerja dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebab selama 2 tahun ke belakang, masyarakat mengalami banyak tantangan akibat pandemi.

"Serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak muda, untuk bisa menjadi bagian dari solusi kepulihan ekonomi bangsa," ujar Sandiaga.

Sebelumnya, Sandiaga mengaku ditawari bergabung ke PKS. Dia mengatakan, tawaran itu datang dari Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS Gamal Albinsaid.

"Beberapa waktu lalu dokter Gamal tanya, ditawarin untuk bergabung di PKS," kata Sandiaga saat memberi sambutan di Milad ke-20 PKS, Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 29 Mei 2022.

Ucapan Sandiaga disambar dengan tepuk tangan yang meriah dari para hadirin. Para simpatisan yang berada di tribun penonton ikut bersorak-sorai.

Sebelum melanjutkan ucapannya, Sandiaga terlihat tersenyum terhadap respons seisi Istora Senayan.

"Langsung saya bilang, go for it. Terima kasih dokter Gamal," ujar Sandiaga, diikuti para hadirin yang makin kencang bersorak dan tepuk tangannya.

Setelah mengucapkan itu, Sandiaga tidak menegaskan bahwa dirinya setuju bergabung bersama PKS. Walaupun dirinya pernah menjadi calon wakil presiden pada 2019 dan setelah itu tidak mengumumkan dirinya bergabung ke partai manapun.

M JULNIS FIRMANSYAH I M. FAIZ ZAKI