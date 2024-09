Telkomsel Hadirkan Showcase 5G di PON XXI Aceh-Sumut 2024

Iklan

INFO NASIONAL - Sebagai pionir layanan 5G dengan cakupan terluas dan tercepat di Indonesia, Telkomsel terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi terkini tersebut dengan menghadirkan showcase 5G di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Tujuannya untuk memberikan pengalaman teknologi terkini bagi para peserta, pengunjung dan masyarakat sekitar.

Melalui ragam use case 5G yang dihadirkan, Telkomsel tidak hanya memberikan akses pada jaringan internet super cepat, tetapi juga menghadirkan pengalaman interaktif yang membawa pengunjung lebih dekat dengan inovasi teknologi masa depan. Inisiatif ini sejalan dengan visi dan misi Telkomsel dalam memberdayakan masyarakat dan mendorong kemajuan bangsa melalui pemanfaatan teknologi digital terkini.

Showcase 5G Telkomsel akan tersebar di tiga lokasi penyelenggaraan PON XXI, yakni Stadion Harapan Bangsa di Banda Aceh, Dinas Pemuda dan Olahraga di Medan, serta Sport Center Deli Serdang yang berkolaborasi bersama para mitra vendor global terkemuka di bidang teknologi seperti Ericsson, Huawei dan Qualcomm. Pengunjung di ketiga lokasi ini akan mendapatkan kesempatan untuk menjelajahi 11 use case 5G yang memanfaatkan spektrum frekuensi 700 MHz dan didukung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI).

Seluruh use case ini memberikan pengalaman imersif bagi pengunjung dengan inovasi teknologi terkini yang mencakup 5G Cyber Dog, AI UU Robot, Smart Glasses, FMC Smart Home, Virtual Reality (VR), Sports Fan Engagement, 5G Device Ecosystem, 5G Smart Live Broadcast, Smart Pole CCTV, 5G New Calling, hingga Telkomsel.1.

Direktur Planning & Transformation Telkomsel, Wong Soon Nam mengatakan, Telkomsel berkomitmen untuk terus memperluas akses pemanfaatan teknologi terkini 5G bagi masyarakat, salah satunya melalui showcase 5G di PON XXI Aceh-Sumut 2024. Seluruh use case 5G yang dihadirkan merupakan bagian dari upaya dan semangat pihaknya yang terinspirasi oleh semangat Indonesia untuk menggerakan kemajuan dengan menghadirkan pengalaman menarik yang tidak hanya menambah keseruan gelaran olahraga terbesar di Indonesia ini, tapi juga memberikan wawasan baru tentang potensi teknologi 5G dalam meningkatkan kualitas hidup di berbagai aspek.

"Dengan hadirnya showcase 5G ini, kami berharap pengunjung dapat merasakan langsung manfaat dan potensi teknologi ini dalam mendukung kehidupan sehari-hari," kata dia.

Beberapa use case unggulan yang dihadirkan, seperti 5G Cyber Dog dan AI UU Robot, dua robot canggih berbasis 5G yang memiliki kemampuan multifungsi, akan memberikan pengalaman menarik bagi pengunjung. Robot-robot ini dapat memberikan interaksi yang menyenangkan dan interaktif, melakukan pengenalan wajah, menyapa pengunjung, hingga memberikan informasi selama acara berlangsung.

Hadir juga use case Smart Glasses yang memungkinkan pengunjung yang datang ke booth mendapatkan pengalaman live broadcasting ke media sosial, seperti Instagram, menggunakan akun pribadi mereka. Pengunjung hanya dapat melakukan siaran live streaming saat berada di area booth.

Kemudian use case FMC Smart Home, solusi rumah pintar berbasis Fixed Mobile Convergence (FMC) dan 5G memungkinkan pengunjung merasakan pengalaman mengelola perangkat rumah dengan cerdas dan efisien. Fitur-fitur seperti Smart Video Doorbell, Smart Visual Peephole, dan Smart Video Doorlock memberikan fleksibilitas untuk menerima notifikasi, melihat, serta berinteraksi dengan tamu, dan mengunci atau membuka pintu dari jarak jauh.

Dengan integrasi CCTV Camera berbasis 5G, pengguna dapat memantau rumah secara real-time dengan kualitas video tinggi dan respons cepat, serta menerima notifikasi saat terdeteksi gerakan mencurigakan. Seluruh perangkat ini mendukung keamanan dan kenyamanan rumah pintar yang lebih terjamin.

Melalui use case Teknologi Virtual Reality (VR) yang dihadirkan juga memungkinkan pengunjung merasakan suasana pertandingan layaknya mereka berada di dalam area stadion, meskipun secara fisik berada di luar arena. Telkomsel memperkenalkan use case Immersive Sports Fan Engagement yang memanfaatkan kapabilitas network slicing 5G Telkomsel untuk memberikan pengalaman menonton olahraga yang lebih personal dan interaktif.

Pengunjung dapat menyesuaikan sudut pandang kamera secara real-time, sehingga setiap momen pertandingan terasa lebih mendalam dan imersif. Selain itu, melalui use case ini dan pemanfaatan network slicing, pengunjung juga dapat melakukan berbagai aktivitas lainnya secara bersamaan, seperti bermain cloud gaming tanpa hambatan, memesan makanan ataupun merchandise langsung dari perangkatnya, tanpa harus meninggalkan keseruan pertandingan.

Sementara itu, use case 5G Device Ecosystem menampilkan berbagai perangkat yang mendukung jaringan 5G, termasuk smartphone, perangkat wearable, dan perangkat Internet of Things (IoT), yang semuanya dirancang untuk memaksimalkan potensi jaringan 5G dalam mendukung kehidupan modern. Pengalaman 5G semakin diperkaya dengan use case 5G Smart Live Broadcast yang menghadirkan inovasi revolusioner bagi industri penyiaran.

Teknologi ini memungkinkan produksi konten siaran langsung menjadi lebih efisien dengan biaya lebih rendah, di dukung kapabilitas 5G Telkomsel yang menawarkan latensi rendah, bandwidth besar, dan stabilitas tinggi. Hal ini memungkinkan siaran real-time berkualitas tinggi, memperkaya pengalaman penonton dengan resolusi tajam dan interaksi imersif yang membuka peluang baru di sektor media, olahraga, dan e-commerce dengan peralatan siaran yang lebih portabel dan fleksibel.

Selain itu, terdapat juga Use case Smart Pole CCTV yang dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan, seperti di jalan raya untuk mendeteksi dan menghitung jumlah pelanggaran lalu lintas oleh pengendara. Solusi ini juga dapat diterapkan di pusat perbelanjaan untuk memantau jumlah pengunjung yang keluar masuk, sehingga memberikan manfaat lebih dalam meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan di berbagai sektor.

Dalam gelaran PON XXI Aceh Sumut 2024, use case ini digunakan untuk menghitung jumlah pengunjung yang keluar dan masuk di booth. Telkomsel turut menghadirkan inovasi use case 5G New Calling, layanan komunikasi berbasis 5G yang memungkinkan interaksi lintas bahasa secara lebih mudah dan tanpa hambatan, berkat fitur penerjemah otomatis yang terintegrasi.

Inovasi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berkomunikasi yang lebih inklusif bagi pengguna. Terakhir, Telkomsel memperkenalkan use case Telkomsel.1, yang menghadirkan layanan konektivitas WiFi on-demand bagi pelanggan dengan proses instalasi dan pengalaman pengguna yang sangat sederhana, memberikan kenyamanan maksimal dalam setiap perjalanan digital pelanggan.

Dalam mendukung kesuksesan gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024, Telkomsel telah melakukan berbagai upaya penguatan dan optimalisasi kapasitas serta kualitas jaringan di seluruh venue utama dan pendukung acara. Langkah ini meliputi penyediaan tambahan jaringan 5G di 12 lokasi strategis penyelenggaraan acara, pengoptimalan jaringan 4G di 257 site eksisting, hingga pemasangan 14-unit Compact Mobile BTS (COMBAT).

Telkomsel juga telah menyiapkan berbagai produk dan layanan pelanggan, serta berbagai penawaran khusus selama perhelatan PON XXI Aceh-Sumut 2024 untuk mengakomodasi kebutuhan komunikasi para atlet, official, volunteer, serta pengunjung yang dapat ditemukan di berbagai lokasi penyelenggaraan PON XXI. (*)