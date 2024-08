Cawagub Ridwan Kamil, Inisial S Nama yang akan Diungkap pada 19 Agustus 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kader Golkar Ridwan Kamil telah memastikan maju di Pilkada Jakarta. Tapi, ia maupun partai-partai pendukungnya masih melempar teka-teki mengenai calon wakil gubernur atau cawagub. Terbaru, inisial S akan menjadi cawagub Ridwan Kamil.

1. Diumumkan 19 Agustus 2024

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan mengumumkan pendamping Ridwan Kamil pada 19 Agustus 2024. "Nanti untuk mengumumkannya, apakah kemudian beberapa partai atau semua partai, kami akan merencanakan nanti," kata Dasco di Gedung Nusantara III, DPR, Jakarta, pada Rabu, 14 Agustus 2024. "Secara resminya kami sepakat akan mengumumkan pada tanggal 19 Agustus, kemungkinaan siang atau sore," ujarnya.

2. Inisial S

Ridwan Kamil mengakui sosok berinisial S akan menjadi cawagub dia. "Inisialnya S. Sudah," kata Ridwan Kamil saat tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa malam, 13 Agustus 2024. Ridwan Kamil juga tak mau menjawab warna partai sosok berinisial S itu. Ridwan Kamil hanya menyebut Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. "KIM plus plus," ujarnya.

3. Suswono?

Tempo mendapat informasi, anggota KIM sudah menyepakati Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Suswono, sebagai bakal cawagub Ridwan Kamil. Beberapa petinggi KIM mengisyaratkan keakuratan informasi tersebut. Beberapa sumber Tempo di KIM mengatakan koalisinya memilih kader PKS di posisi cawagub, karena partai ini menjadi pemenang pemilu di Jakarta. Suswono dipilih sebagai jalan tengah dari dua faksi di PKS yang disebut-sebut berbeda sikap dalam menghadapi Pilkada Jakarta.

Menanggapi informasi tersebut, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad belum mau mengonfirmasi. "Ya itu kan nama yang beredar. Ada juga ya tadi pak Zul (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan) sudah ngomong, tapi pokoknya kami resminya akan mengumumkan tanggal 19 siang atau sore," katanya, pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Di lain kesempatan Ridwan irit berkomentar saat ditanya S itu adalah Suswono. "Banyak tuh S," kata Ridwan pada Selasa malam, 13 Agustus 2024.

4. Syaikhu atau Sohibul?

Sebelum mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, S bukan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu maupun Wakil Ketua Majelis Syuro, Muhammad Sohibul Iman. “Sudah ada (bakal cawagub RK). Sementara inisialnya S,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.

Ketika ditanya apakah dua petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu dan Sohibul Iman, adalah inisial S yang dimaksud, Airlangga menyangkalnya. “None of the above (bukan mereka),” katanya.

5. Respons PAN

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional atau Sekjen PAN Eddy Soeparno mengaku mendengar soal nama Suswono. Namun, dia meminta agar kepastian pengusungan Suswono menunggu keputusan resmi KIM.

"Saya dengar memang beliau yang diusulkan. Tetapi kepastiannya tunggu pengumuman resmi KIM," kata Eddy Soeparno dalam pesan tertulisnya kepada Tempo, Sabtu, 10 Agustus 2024.

SAVERO ARISTIA WIENANTO | AISYAH AMIRA WAKANG | DANIEL A. FAJRI

