Zulhas Akui Suswono Masuk Bursa Pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengakui sosok berinisial S yang diwacanakan untuk maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta ialah Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sosial (PKS) Suswono.

Suswono digadang-gadang akan mendampingi Ridwan Kamil untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta. "Ya, ada yang sudah mengusulkan Suswono," kata Zulhas di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Zulhas juga menyebut sosok berinisial S itu bukan 'Sang Kaesang' Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. Dia tetap menegaskan orang berinisial S itu adalah Suswono. "Enggak (bukan Kaesang). Suswono," ujarnya.

Menteri perdagangan itu juga mengatakan bahwa dirinya bersahabat dengan Suswono. Dia menyinggung bahwa pernah sama-sama menjabat sebagai menteri pada era 2009.

"Suswono temen saya. Waktu saya dulu menteri kehutanan, beliau mentan (menteri pertanian)," tuturnya.

Meski nama Suswono mencuat, Zulhas menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk menduetkan RK dan Suswono. Dia menyebut KIM Plus hanya baru merestui RK untuk maju di Jakarta. "Wakilnya belum dibicarakan lengkap di KIM. Kalau RK-nya sudah," ucapnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil membenarkan sosok berinisial S akan menjadi calon wakil gubernur yang mendampinginya maju di Pilkada Jakarta. "Inisialnya S. Sudah," kata Ridwan Kamil saat tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa malam, 13 Agustus 2024.

Saat ditanya asal partai sosok S, Ridwan Kamil tak menjawab. Dia juga tak mau menjawab warna partai sosok berinisial S itu. Ridwan Kamil hanya menyebut Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. "KIM plus plus," ujarnya.

Lebih lanjut, Ridwan Kamil irit berkomentar saat ditanya apakah sosok S itu adalah Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suswono. "Banyak tuh S," tuturnya.

Tak sampai di situ, Ridwan Kamil menyatakan siap maju sebagai calon gubernur Jakarta. "Insya Allah tidak ada perubahan," ucapnya.

