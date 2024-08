Jusuf Hamka: Mungkin Saya Lebih Pantas Dagang Nasi Kuning daripada Ikut Partai Kuning lagi

Iklan

nTEMPO.CO, Jakarta - Pebisnis Jusuf Hamka alias Babah Alun menyerahkan surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai Golkar. Pria berjuluk 'bos jalan tol' itu mengatakan dirinya lebih pantas dagang nasi kuning daripada ikut partai kuning.

"Jadi mungkin buat saya, lebih pantas saya dagang nasi kuning aja, daripada ikut di partai kuning lagi," kata Hamka kepada awak media usai menyerahkan surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar pada Senin, 12 Agustus 2024.

Hamka mengatakan bahwa dirinya ingin menemani Airlangga Hartarto yang mundur secara tiba-tiba. Ia mengaku tak akan membiarkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia itu berjalan sendiri.

"Pokoknya saya cuma bilang, Pak Airlangga, you are not alone (kamu tidak sendirian). I will be with you and I don't let you walk alone (Aku akan bersamamu dan tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian). I will walk with you together (Aku akan berjalan bersamamu)," kata Hamka.

Saat ditanya wartawan apakah dia akan sendiri setelah mundur dari partai, ia menjawab dirinya punya banyak teman, yaitu umat. Dia menyebut setiap hari melayani nasi kuning untuk THL dan Ojol.

"Saya selalu rame, karena teman saya adalah umat. Setiap hari saya melayani nasi kuning buat teman-teman THL sama OJOL. Jadi, they are my friend (mereka adalah temanku), all my friend (semua adalah temanku)," kata Hamka.

Atas keinginan rakyat dan gurunya, Hamka mengatakan, kiprahnya di partai politik sudah berakhir. Oleh karena itu, saat ini dia menyebut dirinya menjadi warga biasa.

"Saya pikir untuk ikut di partai politik telah berakhir. Dan saya menjadi warga biasa, rakyat biasa, sesuai keinginan rakyat dan guru-guru saya," kata Hamka.

Pengunduran diri dari partai Golkar sudah Hamka ajukan. Namun, Hamka melanjutkan, dirinya akan tetap berkiprah, terutama di bidang sosial dan infrastruktur.

"Tapi namun demikian saya tetap berkiprah. Terutama di bidang sosial, saya akan bantu pemerintah untuk penanganan masalah sosial. Dan membantu pemerintah juga untuk masalah infrastruktur," kata Hamka.

Hamka pernah mencontohkan program yang dia lakukan selama membantu masyarakat. Salah satunya memberikan makanan berupa nasi kuning kepada masyarakat miskin melalui Warung Babah Alun.

Melalui program itu, Hamka menyampaikan, masyarakat dari kelompok miskin dapat membeli makanan dengan harga lebih murah. Sebab, dia memberikan subsidi atas makanan itu.

"Saya kasih dengan harga Rp 3 ribu daripada saudara-saudara kita makan seharga Rp 10 ribu per hari," kata Hamka saat ditemui di kediaman Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 13 Juli 2024.

Hamka mengatakan bahwa penjualan makanan yang dia lakukan itu turut melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Langkah itu, kata dia, dapat mempermudah kaum duafa mendapatkan makanan layak dengan mudah.

MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN

