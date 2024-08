Jusuf Hamka Resmi Mundur dari Golkar: Tidak Boleh Berpolitik Lagi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pebisnis Jusuf Hamka alias Babah Alun menyerahkan surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai Golkar. Surat itu dia sampaikan secara langsung kepada staf Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus.

Pria berjulukan 'Bos Jalan Tol' itu mengatakan surat pengunduran itu dia buat usai mendengar kabar Airlangga Hartarto mundur dari jabatan ketua umum Partai Golkar. Surat itu ditulis tangan dalam secarik kertas dan ditulis di Bandung.

"Surat yang sederhana. Saya buat di Bandung," kata Hamka saat tiba di kantor DPP Partai Golkar pada Senin, 12 Agustus 2024.

Berdasarkan pantauan Tempo, Hamka tiba di DPP Golkar pada pukul 10.00 dan langsung menuju ke lantai atas. Dia turun ke lobi pada pukul 10.45 usai menyerahkan surat pengunduran diri kepada staf Sekjen Golkar atas nama Yuli karena Lodewijk belum tiba.

"Pak Sekjen belum datang, lagi on the way. Tapi saya mau cepat-cepat. Mau ada urusan lain," ujar Hamka sebelum meninggalkan kantor DPP Partai Golkar. Dia juga mengaku tak mau mengganggu jadwal Lodewijk.

Dalam surat pengunduran diri yang diterima Tempo, Hamka memutuskan untuk keluar secara penuh dari Partai Golkar sejak 11 Agustus 2024. Salinan surat tanda terima pengunduran diri itu juga telah diterima Hamka. Hamka meninggalkan kantor Golkar pada pukul 10.50.

"Sepenuhnya. Saya tidak boleh berpolitik lagi oleh keluarga saya dan oleh guru-guru saya," tuturnya.

