Imajin Gandeng ITS Kembangkan Hardware dan Bioteknologi

INFO NASIONAL - Transformasi teknologi digital menjadi salah satu komponen utama dalam mengembangkan dunia industri dengan layanan dan proses bisnis yang lebih efisien, efektif, dan inovatif. Untuk mendukung percepatan transformasi teknologi digital dan mendorong inovasi melalui pendekatan sinergi antara akademisi dan industri. Imajin, salah satu partner dalam ekosistem Digital Hub Sinar Mas Land, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Senin, 5 Agustus 2024. Melalui MoU tersebut, kedua institusi berkomitmen dalam kerjasama pengembangan hardware dan bioteknologi. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Stefanus Hodir selaku Chief Marketing Officer Imajin dan Agus Muhamad Hatta selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Kealumnian ITS dalam acara Tech Link Summit 2024 pada 18 Juli 2024 di Gedung Pusat Industri Digital 4.0, Jakarta.

Tech Link Summit 2024 merupakan forum yang digagas oleh Kementerian Perindustrian bagi pelaku industri, startup teknologi, hingga akademisi untuk bertukar gagasan, berbagi wawasan, dan menjalin kolaborasi guna mendorong percepatan transformasi ekonomi digital Indonesia. Imajin, selaku mitra strategis Kementerian Perindustrian dalam Tech Link Summit 2024, memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara pelaku industri dan startup teknologi melalui berbagai inovasi serta membawa jaringan mitra industri yang lebih luas dalam platform kolaboratifnya.

CEO & Co-founder Imajin, Chendy Jaya, mengatakan, “Kolaborasi antara Imajin dan ITS merupakan langkah awal yang menjanjikan dalam menciptakan inovasi teknologi melalui research and development. Dengan menggabungkan kekuatan Imajin dalam industri dan keahlian riset dari ITS, diharapkan mendorong kemajuan teknologi di Indonesia serta meningkatkan daya saing global. Sebagai langkah menuju pencapaian tujuan tersebut, kami mendirikan Pusat Manufaktur Imajin Advanced Manufacturing Center (IAMC) yang dilengkapi dengan mesin CNC 5-axis canggih untuk memproduksi produk kompleks dan mendukung inovasi biomedis. Pusat ini memungkinkan pembuatan produk berkualitas tinggi, berkontribusi pada kemajuan biomedis, serta mendukung pertumbuhan UKM lokal melalui produksi volume tinggi dan pengembangan produk.”

CEO Digital Tech Ecosystem & Development Sinar Mas Land, Irawan Harahap, menyampaikan, “Kami sangat bangga salah satu partner ekosistem Digital Hub yakni Imajin berperan aktif dan memiliki posisi strategis dalam proses transformasi teknologi digital untuk mendorong kolaborasi antara startup dan beragam sektor industri yang membutuhkan inovasi teknologi untuk menjawab tantangan di masa depan. Hal ini yang mendorong kami untuk menggandeng Imajin sebagai partner dalam mengembangkan project makerspace di Gedung Biomedical Campus, yang berada di area Digital Hub, BSD City. Digital Hub berkomitmen untuk selalu mendukung seluruh partner dalam ekosistemnya agar bisa mengembangkan jaringan bisnis mereka sehingga dapat berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi digital di Tanah Air.”

Kolaborasi antara Imajin dan ITS diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah (value creation) yang hanya bisa dicapai melalui penelitian dan pengembangan yang intensif. Kemitraan ini sejalan dengan tujuan utama Tech Link Summit 2024 yang digagas oleh Kementerian Perindustrian untuk semakin meningkatkan kolaborasi antara pelaku usaha dan startup agar menciptakan inovasi, keberlanjutan, dan transformasi digital di sektor industri Indonesia.

Imajin terletak di Digital Hub, sebuah kawasan komersial khusus bagi industri teknologi seluas 25 hektare di BSD City. Sejak tahun 2016, animo positif didapatkan dari berbagai pihak dalam pengembangan ekosistem yang telah menjadi rumah bagi 38 perusahaan nasional dan multinasional seperti Microsoft, NTT Data, MyRepublic, SIRCLO, hingga startup unicorn Indonesia seperti Traveloka dan Tokopedia.

Dari sisi kemudahan akses, Digital Hub di BSD City dapat diakses melalui gerbang Tol Serpong-Balaraja Seksi 1A, Tol Jakarta-Merak (Tol Kebon Jeruk), dan Tol Jakarta-Serpong yang terintegrasi dengan Tol Kunciran-Serpong, JORR 2, Tol Bandara Soekarno-Hatta, dan Tol Jagorawi. Mobilitas dari/ke BSD City juga didukung dengan beragam pilihan transportasi umum mulai dari free shuttle bus BSD Link, feeder bus BSD City, dan kereta Commuter Line melalui Stasiun Cisauk di kawasan Intermoda BSD City.(*)