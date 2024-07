Haval H6 HEV Jadi Hadiah Hole in One Tempo Golf Tournamen

Iklan

INFO BISNIS- Haval H6 HEV menjadi hadiah hole in one di Tempo Golf Tournament 2024, sebelumnya mobil ini telah resmi diperkenalkan oleh Great Wall Motor (GWM) pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 lalu.



Tempo Golf Tournament 2024 digelar di Damai Indah Golf, Bumi Serpong Damai (BSD) pada pekan lalu. Kegiatan ini merupakan kerjasama yang ketiga kalinya antara Tempo Media dan Sinarmas Land, serta menjadi wadah sosialisasi dan silaturahmi yang efektif dengan mitra Tempo dan pelanggan korporat.

Para pemain golf yang hadir akan memperebutkan Haval H6 HEV sebagai salah satu hadiah hole in one. Sebanyak 133 pemain mengikuti ajang turnamen golf tahunan ini. Haval sendiri menjadi sub-brand dari GWM yang memiliki market share tertinggi secara global selama lebih dari satu dekade. Di global, penjualan kumulatif selama Januari - April 2024 untuk semua model di sub-brand Haval mencapai 204,943 unit, yang merupakan tertinggi di antara sub-brand lainnya secara berturut-turut.

“Kami melihat persona Haval H6 HEV merepresentasikan semangat Golf Tournament yang dinamis dan kompetitif. Permainan Golf identik dengan presisi dan estetika yang mewah. Kualitas yang ternyata juga tercermin dalam kesan stylish dari desain ramping Haval H6 HEV, interior premium, dan fitur teknologi canggih,” ujar Thio Adynata, Senior PR Manager, GWM Indonesia.

Thio menambahkan, pemain golf terkenal dengan fokus mereka pada presisi dan pencapaian performa optimal. Demikian pula, Haval H6 HEV menghadirkan performa luar biasa dengan mesin bertenaga, handling responsif, dan teknologi berkendara canggih.

“Haval H6 HEV adalah model NEV yang dapat mengatasi medan menantang, layaknya pegolf yang bernavigasi di lapangan yang luas”, tuturnya.

Golf sering dikaitkan dengan kemewahan dan kenyamanan, dan Haval H6 HEV adalah bentuk perwujudan dua hal tersebut. Interior yang luas, tempat duduk yang nyaman, dan fitur premiumnya memberikan pengalaman berkendara yang mewah, baik saat melintasi lapangan golf maupun menikmati perjalanan pulang. Selain itu, Golf dan Haval H6 HEV sama-sama menargetkan audiens serupa, yaitu para individu mapan dan cerdas yang menghargai kualitas, performa, dan gaya.

“Dengan menampilkan Haval H6 HEV sebagai hadiah hole in one di Turnamen Golf Tempo, Haval H6 HEV merepresentasikan SUV yang sesuai dengan karakter pemenang/ penerima hadiah hole in one”, tambah Thio.

Selain Haval H6 HEV yang menjadi hadiah hole in one, GWM menyediakan fasilitas test drive bagi para pemain dan pengunjung untuk merasakan pengalaman berkendara bersama GWM Tank 500 HEV. Di pasar Indonesia sendiri, GWM Tank 500 HEV sudah menerima ratusan pemesanan sejak pertama kali dibuka. Bahkan, penjualan Tank secara global menyumbang hingga 11% dari keseluruhan total brand GWM.

Thio menuturkan, banyak pengunjung yang menunjukkan antusiasme besar terhadap desain, fitur, dan performa mobil ini. Sama sepertinya halnya Haval, Tank merupakan salah satu sub-brand yang sangat diminati oleh pasar Indonesia maupun global.

Dalam Tempo Golf Tournament 2024 ini para peserta memperebutkan Best Nett Overall, Best Gross Overall, Besf Flight A (1,2,3), best Flight B (1,2,3), Longest Drive, serta Nearest to the Pin. Tersedia juga satu unit Haval mobil H 6 dan satu unit Lexus RZ 450e bagi yang berhasil Hole in One. Selain itu, ada juga grand prize yaitu tas golf dari Mercedes Benz, dan hadiah menarik lainnya dari Oxone, Top Golf, Papadoc, HMNS, Green Club Golf, dan Artotel.

“Melihat ekspektasi dan minat publik terhadap model NEV dari GWM, Kami berkomitmen untuk membawa lebih dekat teknologi terbaru dari model NEV lainnya sehingga memastikan yang kami hadirkan selalu relevan dan memenuhi kebutuhan pasar Indonesia yang merupakan salah satu pasar utama di Asia Tenggara,” ujar Thio.(*)