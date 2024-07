PLN Terima Penghargaan dari Kemenko Perekonomian

Iklan

INFO NASIONAL - Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menerima penghargaan Pencapaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis, 18 Juli 2024 atas upaya PLN menyelesaikan PSN sesuai dengan target. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, PLN dinilai mampu membuktikan best effort dalam mengakselerasi dan menyelesaikan proyek strategis nasional yang menjadi pendorong utama perekonomian nasional.

Presiden Republik Indonesia Terpilih, Prabowo Subianto, mewakili Presiden Joko Widodo, menyampaikan bahwa salah satu aspek percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur terintegrasi dari fisik, konektivitas hingga pengelolaan. "Di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global yang tidak menentu, perlu adanya langkah strategis dan kepastian iklim usaha yang efisien," kata Prabowo dalam acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy Beyond 2024. Prabowo menambahkan bahwa One Map Policy menjadi hal yang sangat strategis sebab mampu mendorong pertumbuhan investasi. Ia berkomitmen untuk terus melanjutkan kebijakan strategis ini dan memaksimalkan potensi Indonesia ke depan. "Percepatan pembangunan ini vital bagi masa depan bangsa kita. Maka saya optimistis kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen," katanya.

Senada dengan Presiden RI Terpilih, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa salah satu upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang signifikan perlu adanya One Map Policy, di mana termuat seluruh Proyek Strategis Nasional. "Untuk mencapai target tersebut, kebijakan satu peta ini menjadi sangat penting. Ini akan terintegrasi dengan proses perizinan dalam OSS, Tata Ruang hingga upaya strategis lain untuk penyelesaian PSN. Langkah ini akan dilanjutkan pada One Map Policy 2.0," kata Airlangga.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang ditunjuk mewakili 18 perusahaan BUMN penerima penghargaan, menjelaskan bahwa PLN memegang peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat melalui PSN. "Listrik bukan hanya merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat tetapi juga kehadiran dan keandalan listrik dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Maka dari itu, PLN bersama dengan Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur kelistrikan yang strategis sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan stakeholder lainnya di Indonesia," kata Darmawan.

Darmawan mencontohkan salah satu proyek strategis yang telah dirampungkan PLN adalah PLTS Terapung Cirata 192 Megawatt peak (MWp). PLTS terbesar di Asia Tenggara ini mampu dikebut oleh PLN dan mampu meningkatkan bauran energi baru terbarukan di tanah air. Infrastruktur pendukung interkoneksi antar sistem kelistrikan juga terus dilakukan PLN sebagai salah satu PSN prioritas, di antaranya adalah proyek Tol Listrik Sumatra. Pada Mei 2024 lalu PLN telah berhasil melakukan penyalaan pertama SUTET 275 kilovolt (kV) yang menghubungkan antara Muara Enim – Gumawang. “Sebagai bagian dari proyek strategis nasional, Tol Listrik Sumatra akan terus dikebut sehingga kelistrikan di Pulau Sumatra akan terkoneksi dan semakin andal,” ujarnya.

Darmawan menambahkan bahwa berbagai proyek infrastruktur kelistrikan akan terus digenjot oleh PLN di semua wilayah di Indonesia. Infrastruktur seperti pembangkit, transmisi, dan jaringan distribusi ini diharapkan mampu mendorong geliat ekonomi masyarakat dan pertumbuhan industri. "PLN terus berkomitmen untuk menjadi garda depan dalam mendorong perekonomian nasional. PLN akan terus meningkatkan konektivitas akses listrik ke seluruh pelosok negeri dan menjadi pionir dalam pendongkrak perekonomian nasional," pungkas Darmawan.(*)