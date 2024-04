Lepas Arus Balik One Way, Dirut Jasa Raharja Minta Pemudik Kooperatif Ikuti Arahan Petugas

Iklan

INFO NASIONAL - Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono bersama Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Pj Gubernur Jawa Tengah Komjen Polisi (Purn) Nana Sudjana, dan Kakorlantas Polri Irjen Polisi Aan Suhanan, melakukan pelepasan titik awal one way arus balik Lebaran 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 13 April 2024.

Pemberlakuan one way ditandai dengan flag off pada pukul 15.00 WIB, yang juga dihadiri oleh Kapolda Jateng Irjen Polisi Ahmad Luthfi, Wakapolda Jateng Brigjen Polisi Agus Suryonugroho, dan Wakil Pangdam IV/Diponegoro. Rivan mengatakan, kebijakan rekayasa arus lalu lintas tersebut, dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kemacetan pada puncak arus balik Idulfitri 1445 H.

"Dengan rekayasa lalu lintas ini, diharapkan akan memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para pemudik," kata Rivan.

Jasa Raharja mengimbau kepada para pemudik untuk senantiasa mematuhi peraturan berlalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan. "Kerja sama seluruh pihak, termasuk masyarakat, sangat penting guna mewujudkan keamanan dan kelancaran lalu lintas, serta meminimalisasi risiko kecelakaan," ujarnya.

Menko PMK Muhadjir Effendy, mengatakan tahun ini pemberlakukan one way di pintu-pintu masuk tol menuju ke arah barat tetap bisa berjalan, tidak harus menunggu pemberangkatan kendaraan dari gerbang tol Kalikangkung. “Saya mohon para pemudik betul-betul mematuhi apa yang sudah ditetapkan, dan pastikan berbagai persiapan, serta manfaatkan rest area untuk beristirahat, tetapi jangan berlama-lama. Dan jangan sampai parkir di bahu jalan. Jika rest area penuh bisa mencari tempat istirahat di jalur arteri dan masuk kembali,” ujar Muhadjir.

Menhub Budi Karya Sumadi, mengatakan saat ini pergerakan kendaraan dari wilayah Solo, Boyolali, Salatiga, dan Banyumanik, sudah cukup masif sehingga pemberlakukan one way perlu dilaksanakan. “Baru saja saya menerima pesan dari MenPANRB bahwa pemerintah menyetujui untuk WFH selama dua hari. Oleh karenanya, pemudik bisa balik dengan tenang dan masih ada waktu untuk melihat waktu-waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan balik dengan baik,” kata dia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mengatakan tol Bogor, Ciawi, Sukabumi (Bocimi) yang mengalami longsor di Km 64, sejak Kamis lalu sudah bisa dilalui satu lajur. “Nanti akan diatur oleh Kapolres setempat untuk memanfaatkan satu lajur itu. Dan setelah masa Lebaran ini kita akan kembali tindaklanjuti dengan perbaikan permanen yang membutuhkan waktu relatif lama,” kata Basuki.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan, mengatakan one way akan diberlakukan dari Km 414 sampai dengan Km 72, kemudian dari Km 72 diberlakukan contraflow sampai Km 47. “Paralel dengan one way dan contraflow, kita akan lakukan dengan pembatasa ganjil-genap,” ujarnya.

Aan mengingatkan bagi masyarakat yang akan kembali ke Jabodetabek maupun ke daerah lain di wilayah barat, agar tetap menjaga kesehatan dan jangan berkendara apabila stamina dan konsentrasi sudah mulai berkurang. Ia mempersilakan untuk gunakan rest area, dan jangan berhenti di bahu jalan karena ini akan memengaruhi perlambatan.

“Dan juga jaga toleransi, karena biasanya masyarakat yang mudik ini sudah lelah beraktivitas di kampung sehingga menjadi temperamental. Jadi, silakan bertoleransi dengan pengguna jalan yang lain,” kata Aan. (*)