Dampak One Way Tol, Pantura Cirebon Padat Kendaraan di Dua Arah

TEMPO.CO, Cirebon - Dampak one way yang diberlakukan mulai KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung hingga KM 72 Tol Cipali membuat jalur pantura mengalami kepadatan pada Sabtu, 13 April 2024.

Seperti diketahui, one way di jalur tol mulai diberlakukan hari ini, Sabtu, 13 April 2024 mulai pukul 15.00 WIB. One way yang diberlakukan mulai KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 72 tol Cipali. Berdasarkan pantauan, jalur pantura arah Cirebon menuju Jawa Tengah padat oleh kendaraan roda empat, sedangkan di jalur sebaliknya dipenuhi oleh pemudik sepeda motor yang semakin banyak jumlahnya dan hendak kembali ke Jakarta.

Untuk menghindari kepadatan, kendaraan yang hendak menuju Jawa Tengah dibagi dua di Kedawung. Ada yang diluruskan menuju by pass di jalur pantura dan ada pula yang dibelokkan ke kiri, masuk ke Pilang-Kota Cirebon-Samadikun, Yos Sudarso dan kembali ke jalur Pantura.

Untuk pemudik di jalur Pantura dengan tujuan Jakarta dan sekitarnya hingga pukul 16.00 WIB jumlahnya sudah mencapai 46.791 kendaraan didominasi oleh motor dengan jumlah 39.262 kendaraan. Di sejumlah titik terjadi kepadatan akibat jalur yang sempit dan aktivitas di Pasar Kue Weru .

Kepala Pembinaan Operasi Satlantas Polres Cirebon Kota, Ipda Rizwan menjelaskan peningkatan kendaraan yang hendak kembali ke Jakarta mulai terlihat sejak H+1 lebaran. Namun untuk puncak arus balik di jalur pantura diprediksi terjadi Ahad, 14 April 22024 dan Senin, 15 April 2024.

“Kami sudah menyiapkan personel, baik di pantura maupun di jalur tol untuk menghadapi puncak arus balik,” tutur Rizwan.

Sementara itu berdasarkan perrhitungan di Pospam Lebaran Dishub Kota Cirebon jumlah kendaraan di arus balik yang melewati pantura terus meningkat.

Pada Kamis, 11 April 2024 jumlah kendaraan ke arah Jakarta mencapai 52.174 yang didominasi oleh motor sebanyak 40.407. sedangkan pada Jumat, 12 April 2024 jumlah kendaraan di arus balik mencapai 72.176 dengan jumlah motor sebanyak 58.731.

