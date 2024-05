Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri telah menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024.

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Ruang Sidang Utama Kantor KPU Jakarta, Kamis, 2 Mei 2024.

Tito mengatakan penyediaan DP4 adalah peran pemerintah yang utama dalam konteks menyukseskan pelaksanaan Pilkada. Adapun data tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang terekam dan diperbarui setiap hari.

Berdasarkan data, DP4 Pilkada serentak per 27 November 2024 berjumlah 207.110.768 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 103.228.748 jiwa dan perempuan sebanyak 103.882.020 jiwa.

“(Pemilih) tentunya warga negara yang sudah memiliki umur 17 tahun sampai tanggal 27 November. Jadi datanya tentu agak berbeda dengan DP4 untuk pemilu 14 Februari. Kalau 14 Februari yang potensial pemilih usia di atas 17 tahun sampai 14 Februari,” ujar Tito dalam keterangan resmi, Kamis.

“Yang (Pilkada) ini sudah kita hitung sampai dengan tanggal 27 November 2024 nanti yang berusia 17 tahun siapa saja, by name by address, dan dibagi setiap provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan, lengkap,” kata Tito.

Tito berharap kerjasama teknis dapat terus berlanjut antara Kemendagri dengan KPU karena dinamika data kependudukan yang sangat tinggi. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya dinamika data kependudukan, yakni adanya kelahiran/kematian, peristiwa pindah datang per bulan, serta adanya perubahan pekerjaan menjadi anggota TNI/Polri.

Tito juga menekankan soal keamanan data siber yang memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. "Oleh karena itu, sistem pengamanan untuk cyber security terutama, tolong dari teman-teman KPU betul-betul bisa dijaga dan kemudian tentu akan mendapat dukungan mohon dukungan dari BSSN,” kata Tito. “Kemudian dari Polri, laboratorium forensik Polri, itu juga ada badan cyber jajaran cyber dibentuk, membantu sistem pengamanan yang ada, termasuk sistem pengamanan internal dari KPU sendiri.”

Untuk menyukseskan Pilkada 2024, menurut Tito, stakeholder terkait perlu bekerjasama dengan baik. Ia pun berharap Pilkada 2024 bisa berlangsung aman, damai, lancar dan demokratis.

“Dan untuk Pilkada ini adalah pengalaman sejarah baru bagi kita, bagi bangsa Indonesia, first time ever in our history, kita melaksanakan Pilkada serentak seluruh Indonesia kecuali yang karena undang-undang itu tidak ada Pilkada, yaitu di Jogja, DIY, karena UU Keistimewaan,” kta Tito.

Sementara Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengimbau jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota agar terus memastikan warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih Pilkada masuk dalam DPT.

