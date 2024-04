5 Bidang Ilmu Unpad Masuk QS WUR by Subject 2024, dari Hukum hingga Pertanian

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Padjadjaran atau Unpad capaian positif pada pemeringkatan QS World University Rankings by Subject atau QS WUR by Subject yang dirilis pada Rabu, 10 April 2024. Pada tahun ini, ada lima bidang ilmu di Unpad berhasil masuk pemeringkatan tersebut.

Lima bidang ilmu tersebut, yaitu Law and Legal Studies (251 – 300), Economics and Econometrics (401 – 450), Agriculture (401 – 450), Medicine (451 – 500), serta Business and Management Studies (551 – 600). Jumlah bidang ilmu yang terekognisi pemeringkatan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah empat bidang ilmu.

Agriculture menjadi bidang ilmu baru yang langsung masuk pada 500 besar pemeringkatan QS WUR by Subject. Selain adanya tambahan satu bidang ilmu baru, peringkat bidang ilmu Unpad juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Bidang ilmu Law and Legal Studies berhasil masuk ke peringkat 251 – 300 dunia setelah sebelumnya berada peringkat 300 – 350. Economics and Econometrics berhasil naik 50 peringkat setelah sebelumnya berada pada posisi 451 – 500. Bidang ilmu Medicine naik setelah sebelumnya berada pada posisi 500 – 551.

Sementara bidang ilmu Business and Management Studies berhasil mempertahankan posisinya seperti tahun sebelumnya. Rektor Unpad Rina Indiastuti mengapresiasi capaian Unpad pada QS WUR by Subject. Hal ini menandakan upaya Unpad dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan riset yang terekognisi dunia menunjukkan hasil positif.

“Ini menunjukkan kualitas Unpad yang makin meningkat dari sisi penilaian forum internasional,” ujarnya dilansir dari situs Unpad pada Sabtu, 13 April 2024.

Diakui Rina, upaya peningkatan kualitas tersebut akan dihadapkan pada tantangan besar ke depan, yaitu bagaimana Unpad mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan kembali. Karena itu, praktik baik yang sudah dilakukan sivitas akademika Unpad harus tetap bisa menunjukkan luaran dan capaian yang optimal.

Praktik tersebut tentunya akan terus didukung oleh pimpinan melalui berbagai kebijakan yang mampu menstimulus peningkatan kualitas tridarma. “Jadi, ada sinergi antara kebijakan dan program yang digagas universitas dengan semangat para dosen dan mahasiswa,” katanya.

Selain semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan riset, Rektor juga terus mendorong sivitas akademika untuk lebih banyak menjalin jejaring dengan komunitas akademik internasional. Diharapkan, sivitas akademika Unpad akan makin mudah bergaul dan diterima komunitas internasional.

“Frekuensinya harus lebih banyak, menjalin lebih banyak teman baru,” kata Rina.

Lebih lanjut Rektor mengatakan, capaian positif yang diraih dalam QS WUR by Subject diharapkan mampu meningkatkan rekognisi Unpad pada pemeringkatan QS World University Rankings 2025. “Selain bersyukur, kita harapkan sivitas akademika Unpad juga harus dijaga semangatnya dan kami di universitas mengimbangi dengan kebijakan dan program,” katanya.

