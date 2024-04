Erwin Aksa Pasang Billboard, Airlangga Hartarto: Belum Dapat Mandat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengungkap salah satu kader Partai Golkar yang berpotensi maju dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta adalah Erwin Aksa. Namun, Airlangga mengungkap Erwin Aksa belum mendapat mandat resmi dari Golkar.

“Ada yang sudah pasang billboard, namanya Pak Erwin Aksa. Sudah pasang billboard, belum dikasih mandat,” ujar dia di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, pada Rabu, 10 April 2024.

Airlangga juga mengatakan ada dua kader Golkar lain yang disiapkan maju di Pilkada Jakarta. Yakni Wakil Ketua Umum Golkar, Ridwan Kamil, dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar.

“DKI Jakarta kemarin sudah kita sampaikan ada yang on the way ke Jakarta, kita tunggu. Kemudian ada yang sudah diberi mandat, Pak Zaki,” tutur Menteri Koordinator Perekonomian itu.

Sebelum memutuskan calon gubernur, Golkar akan mengevaluasi nama-nama yang akan maju dalam Pilkada Jakarta 2024. “Jadi semua tergantung evaluasinya. Kalau namanya muncul, tentu kami akan rekomendasi," kata Airlangga.

Ia meyakini Golkar bisa memenangi 60 persen pilkada tahun ini. "Target 60 persen bisa kami capai," ujarnya.

Sebelumnya, Ahmed Zaki mengatakan Partai Golkar menyiapkan tiga nama sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. “(Selain saya), ada Pak Ridwan Kamil, Pak Erwin Aksa. Hanya tiga," ujar Zaki, Sabtu, 6 April 2024.

Mereka diperintahkan menggelar sosialisasi ke masyarakat dan meningkatkan popularitas. "Kader yang diberikan surat untuk tugas itu wajib melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan popularitas individunya maupun partai Golkar," kata Zaki.