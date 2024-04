Pegadaian Raih 4 Penghargaan Digitech Award 2024

Iklan

INFO NASIONAL - PT Pegadaian mendapat kado istimewa di usianya ke-123 tahun dengan meraih 4 penghargaan di ajang penganugerahan bergengsi, Digital Technology and Innovation (Digitech) Award 2024 yang diinisiasi oleh Majalah Itech bekerja sama dengan Fordigi BUMN.

Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Divisi Strategi, Arsitektur dan Perencanaan TI Pegadaian, Supriyanto. Mengusung tema "Proud to Companies that Have Utilised Digital Technologies to Make a Positive Impact on Society”, Digitech Award digelar di Jakarta, pada Kamis, 4 April 2024.

Pegadaian dinilai berhasil dalam mengimplementasikan transformasi digital di berbagai lini bisnis perusahaan. Adapun 3 penghargaan yang diraih Pegadaian diantaranya, The Greatest Champions of Digital Transformation and Innovation Excellence, The Best ICT Business Strategy, dan The Best IT Governance & The Best Digital Workplace. Masing-masing penghargaan masuk dalam kategori Financial Industries dengan Five Star Diamond.

Sementara 1 penghargaan lainnya diraih oleh Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian, Teguh Wahyono yang mendapat predikat sebagai The Best Chief Digital Officer of The Year. Supriyanto mengatakan penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa Pegadaian terus bergerak adaptif dalam melakukan transformasi dan inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

“Tentu ini menjadi bukti bahwa Pegadaian terus bertransformasi dan berinovasi, khususnya dalam bidang teknologi digital agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan menjadi perusahaan jasa keuangan yang mampu bertahan dan tumbuh di tengah persaingan dunia bisnis yang semakin ketat,” kata Supriyanto.

Digitech Award merupakan ajang penghargaan rutin sebagai bentuk apresiasi bagi para tokoh hingga perusahaan yang telah menjadi penggerak transformasi digital di Indonesia, sejalan dengan visi pemerintah untuk melakukan percepatan transformasi digital nasional.

Dengan diraihnya penghargaan Digitech Award ini, Pegadaian berkomitmen untuk terus konsisten dalam melakukan transformasi, melalui strategi bisnis yang terintegrasi dengan digitalisasi.(*)