BINUS University Enam Kali Raih Global MIKE Award

INFO NASIONAL - BINUS University kembali meraih penghargaan Global Most Innovative Knowledge Enterprise (MIKE) 2023 yang ke-6 kalinya berturut-turut sejak 2018, serta satu-satunya institusi pendidikan yang memperoleh penghargaan ini.

Seremoni penghargaan diadakan pada 27-28 Maret di Cordis Hotel, Hong Kong. Penghargaan diterima oleh Dr. Elidjen, S.Kom., MInfoCommTech., CIP, CKM, yang menjabat sebagai Knowledge Management and Innovation Director BINUS University.

"Penghargaan ini merupakan perwujudan komitmen BINUS University sebagai Perguruan Tinggi Indonesia berkelas dunia yang mengimplementasikan manajemen inovasi dan pengetahuan guna mencapai visi BINUS University, “A world-class university, fostering and empowering the society in building and serving the nation,” sehingga dapat terus memberikan pendidikan berkualitas secara berkelanjutan”, tutur Elidjen.

Global MIKE Award adalah penghargaan internasional bergengsi yang diberikan kepada perusahaan atau organisasi yang berhasil mengimplementasikan manajemen inovasi dan pengetahuan serta memberikan kontribusi signifikan dan berkelanjutan

Penghargaan ini bertujuan mendorong implementasi manajemen inovasi dan pengetahuan yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perusahaan atau organisasi melalui peningkatan kepuasan stakeholder serta berbagi best practice, tidak hanya di antara sesama Global MIKE Award Winners, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi perusahaan lain di Indonesia dan global.

Sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 2005 dengan nama Global Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) Award, lalu mengalami perubahan nama menjadi MIKE Award (Most Innovative Knowledge Enterprise) di tahun 2018, penghargaan ini telah menjadi sorotan bagi perusahaan dan organisasi di seluruh dunia. MIKE Award bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi juga merupakan dorongan bagi perusahaan atau organisasi yang berhasil mengintegrasikan pengetahuan ke dalam strategi bisnis mereka.

Setiap tahun, pemenang MIKE Award diumumkan dalam upacara penghargaan yang diselenggarakan oleh International Global MIKE Study Group. Di samping menerima penghargaan, para pemenang juga diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik mereka dalam forum internasional. Ini menciptakan platform yang sangat berharga bagi para pemimpin dan praktisi bisnis untuk bertukar ide, saling belajar, dan menstimulus implementasi lebih lanjut dalam manajemen inovasi dan pengetahuan.(*)