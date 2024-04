Binus dan NYP Siap Gelar TFSCALE di Dua Negara

Iklan

INFO NASIONAL - Teach for Indonesia bersama International Office dan Binus ASO School of Engineering (BASE) berkolaborasi dengan Nanyang Polytechnic (NYP) dalam program Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Exchange (TFSCALE) 2024 yang diselenggarakan di Singapura dan Indonesia.

TFSCALE berlangsung di Singapura selama 3-16 Maret 2024, sedangkan di Indonesia pada 18-28 Maret 2024. Program TFSCALE mengarah pada pemecahan masalah dan design thinking, dengan fokus pada solusi keberlanjutan yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Peserta TFSCALE merupakan mahasiswa Binus University dan NYP. Selama kegiatan, mahasiswa akan meneliti, berdiskusi, dan membuat rencana aksi untuk mengatasi permasalahan regional terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Di Indonesia (Jakarta), Rangkaian kegiatan TFSCALE cukup beragam, mulai dari Community Visit, Company Visit, Sewing Project dan Gallery Walk.

Pada Community Visit para mahasiswa berkunjung ke Surat Sobek dan XSProject. Mereka akan mempelajari langsung daur ulang dari sampah yang tidak terpakai dapat dijadikan menjadi barang pakai kembali, seperti kertas daur ulang dan tas dari kemasan sabun. Semua proses itu masih dilakukan secara manual. Jadi kesempatan para mahasiswa untuk mencari ide agar daur ulang lebih praktis.

Pada Company Visit para mahasiswa juga akan berkunjung ke Jakarta Recycle Centre dan Waste4Change. Di sini mereka belajar terkait layanan pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan, pengolahan dan daur ulang sampah.

Setelah melakukan visit ke beberapa tempat, mereka akan membuat project dari sirkular desain. Yaitu membuat fesyen dengan cara mengurangi limbah tekstil menjadi pakaian layak pakai kembali.

Setelah project selesai, mereka akan mempresentasikannya pada Gallery Walk. Kegiatan ini diharapkan membantu mahasiswa menerapkan ilmu yang dipelajari di kelas maupun di komunitas. (*)