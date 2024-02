Jokowi Belum Ungkap Pengganti Mahfud Md sebagai Menkopolhukam

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum bersedia buka suara soal pengganti Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md setelah nantinya resmi mengundurkan diri. Saat ditanya ihwal pengganti Mahfud itu, Jokowi hanya mengatakan akan bertemu dengan Mahfud di Jakarta, Kamis sore ini, 1 Februari 2024.

"Nanti sore mungkin ketemu," ucap Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis pagi, 1 Februari 2024.

Dimintai tanggapan tentang mundurnya Mahfud dari Kabinet Indonesia Maju itu, Jokowi sekali lagi mengatakan bahwa itu adalah hak Mahfud dan pihaknya menghargai keputusan tersebut.

"Ya itu hak. Saya sangat menghargai itu. Saya sangat menghargai," katanya kepada awak media.

Kunjungan Presiden Jokowi di Kabupaten Wonogiri Kamis pagi dengan meninjau harga barang-barang kebutuhan pokok di Pasar Kota Wonogiri. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyapa para pedagang pasar dan juga pembeli yang sedang berbelanja. Dia juga membagikan bantuan untuk warga dan pedagang pasar berupa sembako.

Dari pantauan harga bahan kebutuhan pokok yang dia survei di Pasar Kota Wonogiri pagi itu, diketahui selain harga beras, harga bahan kebutuhan pokok lainnya cenderung stabil.

"Yang agak naik memang beras. Tapi yang lain semuanya baik. Tadi bawang merah Rp 25 ribu (per kilogram), kalau cabai dulu Rp 35 ribu bisa sampai Rp 100 ribu (per kg), sekarang hanya Rp 35 ribu (per kg)," tuturnya.

Kamis siang, menurut agenda Jokowi juga memantau penyaluran beras Bantuan Pangan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Penyaluran beras itu dilaksanakan di Gudang Bulog Telukan, Grogol, Sukoharjo.

Sebelumnya, Mahfud Md yang juga menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo menyatakan akan mundur dari jabatannya saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mahfud menyebut secara resmi akan mundur ketika bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Mahfud menyebut pengunduran dirinya juga telah dibahas bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno beberapa hari lalu. Mahfud mengatakan dirinya meminta untuk segera bertemu dengan Presiden Joko Widodo agar dapat menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung.

"Dulu diangkat dengan penuh kepercayaan, sehingga saya bekerja dengan hati-hati, insyaallah baik. Saya akan pamit dengan pernuh pengormatan kepada beliau," kata Mahfud pada sela kampanye di Lampung yang Tempo pantau melalui akun Youtube Mahfud pada Rabu, 31 Januari 2024.

