TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah mantan jurnalis beralih karier menjadi politisi. Bahkan, sebagian mantan jurnalis itu pun ikut bermanuver ke tim sukses calon presiden 2024. Dilansir dari berbagai sumber, inilah deretan mantan jurnalis di kubu Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud:

Ganjar-Mahfud:

1. Prabu Revolusi

Prabu Revolusi sempat ditunjuk sebagai Deputi Komunikasi 360 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, namun dipecat sebelum penyerahan berkas tim kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat ini, politikus Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ini telah menyeberang ke kubu calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo-Gibran. Pria bernama lengkap Prabunindya Revta Revolusi ini sempat berkarier di stasiun televisi METRO TV (PT Media Televisi Indonesia), Rajawali Televisi (RTV) dan CNN Indonesia. Dia juga pernah menjadi Pimpinan Redaksi di portal media miliknya, GoFit.id dan iNewsTV.

2. Aiman Witjaksono

Aiman Witjaksono mantan jurnalis yang menjabat Juru Bicara (Jubir) TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Pemilik nama lengkap Aiman Adi Witjaksono ini lahir pada 8 Juli 1978. Aiman memulai karier jurnalisnya di RCTI sejak 2002. Ia kemudian bergabung dengan Kompas TV hingga November 2022. Terakhir, dirinya bergabung ke MNC Group dan menjabat sebagai Wakil Pimpinan Redaksi. Setelah bertahun-tahun di media televisi, Aiman kemudian berkiprah di dunia politik. Ia menjadi caleg DPR RI dari Perindo pada Pemilu 2024.

3. Putra Nababan

Dikutip dari gesuri.id, Putra Nababan adalah mantan jurnalis televisi senior yang bergabung dengan TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dirinya menjabat sebagai Direktur Eksekutif dalam Direktorat Media Sosial TPN Ganjar-Mahfud. Sebelumnya, Putra Nababan adalah pembawa acara Seputar Indonesia di RCTI. Ia juga tercatat berkarir di majalah Forum Keadilan, surat kabar Rakyat Merdeka, dan Metro TV. Ia juga menjabat sebagai pemimpin redaksi hingga 2017 sebelum akhirnya mendirikan idtalent.

4.Bane Raja Manalu

Bane adalah seorang jurnalis yang melanjutkan karier profesional sebagai pakar komunikasi. Ia merintis karier sebagai jurnalis di desk politik RCTI dari 2006-2013, kemudian di Metro TV dari 2011 - 2016. Ia juga tercatat pernah menjadi Komisaris PT Waskita Karya Realty, dan Staf Khusus Menkumhan RI. Saat ini, Bane bergabung dengan PDI Perjuangan. Putra Panda Nababan ini didapuk menjadi salah satu Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden atau TPN-Ganjar-Mahfud MD.

Prabowo-Gibran:

1. Meutya Hafid

Meutya Hafid merupakan Wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengawali kariernya sebagai jurnalis di media televisi Metro TV. Saat menjadi jurnalis, Meutya Hafid bersama Budianto sempat diculik kelompok Faksi Tentara Mujahidin Irak. Setelah itu, Meutya memutuskan untuk terjun ke dunia politik di Partai Golkar. Meutya resmi ditetapkan menjadi Ketua Komisi I DPR RI dalam rapat terbatas komisi di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 29 Oktober 2019.

2. Isyana Bagoes Oka

Isyana Bagoes Oka adalah mantan jurnalis sekaligus presenter televisi. Ia memulai kariernya di Trans TV pada awal 2004. Mantan foto model ini sempat meliput tsunami Aceh, bom bali II, dan pemilihan umum yang mengantarkan Barack Obama menjadi Presiden Amerika Serikat pada 2004. Ia juga mendapatkan kesempatan mewawancarai Presiden AS George W. Bush dan menteri luar negeri AS Hillary Clinton. Saat ini, Isyana Bagoes Oka menjadi anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sekaligus anggota TKN calon presiden no urut 2 Prabowo-Gibran.

3. Grace Natalie

Grace Natalie dulunya adalah jurnalis di beberapa stasiun televisi di Indonesia. Sebelum terjun ke politik, Grace dikenal sebagai jurnalis yang kerap menjadi pembawa acara berita seperti di SCTV, ANTV, sampai TvOne. Jebolan SCTV Goes to Campus ini kemudian terjun di dunia politik dan membentuk PSI. Ia sempat menduduki jabatan tertinggi sebagai Ketua Umum PSI. Saat ini, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI tersebut ditunjuk menjadi Wakil Ketua TKN calon presiden no urut 2 Prabowo-Gibran.

KHUMAR MAHENDRA | ANANDA RIDHO SULISTYA | ANDIKA DWI | ANDRY TRIYANTO TJITRA

