Jokowi Bahas Bansos di Peringatan Hari Lahir NU

Ekonom: Program Makan Siang dan Susu Gratis Prabowo Bisa Membebani APBN hingga Rp 400 Triliun per Tahun

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono mengatakan program pemberian makan siang dan susu gratis yang dijanjikan calon presiden (Capres) Prabowo Subianto akan membebani anggaran secara sangat signifikan. Ia memperkirakan program itu akan membutuhkan dukungan anggaran hingga Rp 400 triliun per tahun.