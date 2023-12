HAB ke-78: Kemenag Gelar Doa dan Sejuta Puisi untuk Palestina hingga Dev-X

Iklan

INFO NASIONAL – Kementerian Agama akan merayakan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-78 pada 3 Januari 2024. Sejumlah rangkaian acara telah disiapkan dengan mengusung tema Indonesia Hebat Bersama Umat.

“Kita akan menyongsong HAB ke-78 dengan tema Indonesia Hebat Bersama Umat. Tema ini terinspirasi dari sebuah kesadaran akan pentingnya kebersamaan dan kerukunan umat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” terang Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo di Jakarta, Selasa, 19 Desember 2023.

“HAB ke-78 diperingati dalam suasana pemilu. Kami ingin menyampaikan pesan bahwa perbedaan pilihan tidak boleh merusak kebersamaan umat. Sebab, kebersamaan umat itulah kunci menuju Indonesia hebat,” lanjutnya.

Logo HAB ke-78, kata Wibowo, dikemas sedemikian rupa dengan motif batik kawung dan dominan warna hijau dan ungu. Logo ini ingin menyampaikan pesan bahwa Kemenag ingin terus melaju tanpa melupakan asal usulnya (batik kawung), saling gotong royong dan menguatkan, mewujudkan Indonesia maju berdasarkan Pancasila. Warna hijau melambangkan ketenangan, kedamaian, dan kesegaran. Sementara warna ungu mewakili kebijaksanaan dan spiritualitas.

Menurut Wibowo, panggilan akrabnya, sejumlah acara telah dirumuskan dalam rangka memeriahkan HAB ke-78 sekaligus menerjemahkan semangat yang akan dipendarkan setahun ke depan. Acara itu ada yang bernuansa peneguhan syukur dan komitmen kebangsaan dalam bentuk Apel HAB yang akan dipusatkan di Tugu Proklamasi pada 3 Januari 2024 dan Bakti Sosial. Giat yang sama digelar Kanwil Kemenag provinsi dan Kankemenag Kab/Kota di seluruh Indonesia.

HAB juga diisi dengan gerakan kepedulian terhadap sesama dalam bentuk doa dan pentas puisi untuk Palestina pada 2 Januari 2024. Sejumlah penyair yang dijadwalkan berpartisipasi dalam Sejuta Puisi untuk Palestina, yaitu Gus Mus, D Zawawi Imron, Sutardji Calzoum Bachri, Sosiawan Leak, Ine Febriyanti, dan Olivia Zaliyanti.

“Kita akan serahkan juga hasil penggalangan dana Kemenag Peduli sebagai wujud kepedulian keluarga besar Kementerian Agama kepada Palestina. Dana yang terhimpun akan kita salurkan melalui LazisNU dan LazisMu,” sebut Wibowo.

“Untuk internalisasi nilai dan tema, sekaligus pencanangan program Kemenag 2024, Gus Men akan menyapa para ASN Kemenag RI di seluruh Indonesia dalam Meet and Brief secara luring dan daring di Plenary Hall – JCC, Senayan, Jakarta, pada 4 Januari 2024,” lanjutnya.

Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang juga Ketua Panitia HAB ke-78 Ahmad Zainul Hamdi menambahkan, sebagai ajang aktualisasi, HAB juga akan dimeriahkan dengan sejumlah perlombaan, antara lain The Creator dan Talent Show. The Creator dikemas sebagai kompetisi kreasi konten dengan tema “MY DREAMS COME TRUE”. Konten yang diikutkan berisi harapan dan rencana para ASN muda Kemenag tentang Kemenag RI di masa depan. Sementara The Talent didesain sebagai kompetisi berbagai bakat yang dimiliki para ASN Kemenag berusia muda.

Puncak acara HAB ke-78 dikemas dalam bentuk Devotion Experience atau Dev-X. Ajang ini dikemas secara Pop Festival, menggabungkan antara dialog, edukasi, inovasi, inspirasi, serta jejaring & hiburan. Dev -X akan berlangsung tiga hari, 5 – 7 Januari 2024 di JCC Jakarta.

“Dev-X akan menyajikan pameran kinerja 11 Unit Eselon I Kementerian Agama RI. Ada juga bazaar yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM,” ujar Inung, panggilan akrabnya.

“Dev-X juga akan dimeriahkan penampilan seni dan para artis Indonesia di bidang musik, serta penampilan para finalis Kemenag Talents Show,” tandasnya.

Inung mengundang masyarakat Indonesia dari berbagai daerah untuk ikut hadir dalam setiap rangkaian HAB ke-78 Kementerian Agama. Kepada para ASN Kemenag, Inung berharap HAB ke-78 bisa menjadi momentum yang menumbuhkan semangat baru untuk lebih meningkatkan kinerja dalam mewujudkan Indonesia hebat bersama umat.(*)