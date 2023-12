Pegadaian Raih 2 Penghargaan Bisnis Indonesia

Iklan

INFO NASIONAL - PT Pegadaian kembali mencetak prestasi dengan meraih dua penghargaan sekaligus di ajang Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2023 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, 30 November 2023 lalu. Pegadaian dinilai sukses dalam menjalankan peran sebagai perusahaan yang terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional dengan mewujudkan keberlanjutan ekonomi, sosial, serta lingkungan.

Pada ajang tersebut, Pegadaian meraih penghargaan The Best State Owned Enterprise In 2023. Tak hanya itu, Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian Ferdian Timur Satyagraha juga meraih The Best CFO: Excellent In Cost Efficiently & Productivity Program berdasarkan hasil penjurian oleh Dewan Juri Independen, diantaranya Maria Y. Benyamin selaku Direktur Pemberitaan Bisnis Indonesia serta para praktisi ekonomi nasional lainnya.

Mengusung tema “Competitiveness, Innovation, and Prosperity: Memperkuat Keberlanjutan Bisnis BUMN melalui Pemberdayaan 4 pilar TJSL”. TOP BUMN Awards 2023 merupakan ajang penghargaan yang diinisiasi oleh Bisnis Indonesia Group sebagai bentuk apresiasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Para penerima penghargaan dalam ajang ini dinilai berdasarkan kinerja, gagasan, inovasi, serta transformasi bisnis perusahaan di tengah situasi ekonomi global dan domestik yang dinamis.

Dalam glory speechnya, Ferdian mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Pegadaian sebagai bentuk apresiasi atas kinerja positif yang berhasil dicapai oleh perusahaan. Kedepan, Pegadaian akan terus berkomitmen untuk mendukung implementasi ESG melalui program-program yang mendukung keberlanjutan.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi yang dapat memotivasi seluruh Insan Pegadaian untuk terus berupaya maksimal dalam meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Pegadaian terus berkomitmen untuk mewujudkan implementasi ESG melalui program-program yang mendukung keberlanjutan, salah satunya program TJSL yang beberapa waktu lalu berhasil mendapat apresiasi dari dunia internasional dengan meraih penghargaan pada ajang Global Corporate Sustainable Award di Taiwan,” jelas Ferdian.

Ferdian juga menambahkan, setiap penghargaan yang diraih oleh Pegadaian diharapkan dapat menambah semangat bagi seluruh Insan Pegadaian untuk menghasilkan kinerja yang lebih kuat sehingga dapat senantiasa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap pembangunan dan perekonomian Nasional.(*)