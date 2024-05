BNPT Ajukan 3 Upaya Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Terorisme di CCPCJ

Iklan

INFO NASIONAL - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), mewakili Indonesia dalam Sidang ke-33 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice ( CCPCJ ), untuk mengajukan 3 upaya penanganan anak korban tindak pidana terorisme, di Wina, Austria, pada Senin, 13 Mei 2024.

Kepala BNPT, Rycko Amelza Dahniel, menyampaikan 3 pendekatan, yakni pencegahan anak dari kekerasan yang mungkin dilakukan oleh kelompok teroris, rehabilitasi dan reintegrasi anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris, dan menjamin keadilan bagi anak melalui pendekatan berbasis hak.

Rycko Amelza menilai keterlibatan CCPCJ sangat penting sebagai upaya bersama mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak.

"Indonesia percaya bahwa CCPCJ menjalankan peran penting untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Terlebih dalam mengatasi permasalahan anak yang terkait dengan kelompok teroris. Mengingat hal tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hak -hak anak," ujarnya.

Pemenuhan hak-hak anak merupakan salah satu prinsip utama Rencana Aksi Nasional Indonesia Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Ekstremisme atau RAN PE. Karena itu, sejak tahun 2021 Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), melaksanakan STRIVE Juvenile Project yang didanai oleh Uni Eropa.

Adapun CCPCJ merupakan badan pembuat kebijakan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dengan mandat memperbaiki langkah internasional untuk memerangi kejahatan nasional dan transnasional, serta meningkatkan efisiensi dan keadilan sistem administrasi peradilan pidana.

Indonesia terpilih sebagai salah satu anggota CCPCJ untuk periode 2024-2026 dalam pemilihan pada April 2023 lalu di New York, Amerika Serikat. (*)