Sebut Ganjar The Next Presiden ke Pejabat Arab Saudi, Sandiaga Uno: Itu Adalah Doa

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno memberikan penjelasan soal ucapannya yang menyebut Ganjar Pranowo sebagai the next president ke beberapa pejabat di Arab Saudi. Hal ini Sandiaga sampaikan saat keduanya bertemu usai melaksanakan ibadah haji di Bandara Jeddah pada Sabtu kemarin. "Itu doa, kan baru selesai di ini (haji). Ungkapan itu adalah doa," ujar Sandiaga di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 3 Juli 2023.

Saat ditanya apakah ada pembahasan politik dan cawapres dengan Ganjar dalam pertemuan tersebut, Sandiaga tak menjawab secara gamblang. Ia menyebut saat ini sedang fokus menjaga stabilitas politik agar tidak menganggu program pemerintah seperti yang diarahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Jangan sampai politik ini mengganggu pertumbuhan ekonomi kita yang masih sangat bagus," kata Sandiaga. Soal apakah ada komunikasi dengan PDIP untuk pembahasan cawapres Ganjar Pranowo, Sandiaga menyebut hal itu dilakukan oleh Muhammad Mardiono selaku Ketua Umum PPP.

Sebelumnya, Sandiaga Uno mengenalkan Ganjar Pranowo kepada pihak Kementerian Arab Saudi sebagai next president. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu bertemu Ganjar di ruang tunggu King Abdulaziz International Airport (KAIA), Jeddah, Arab Saudi, Sabtu 1 Juli 2023 sekitar Pukul 02.37 waktu setempat. "Mr Osama (dari Kementerian Arab Saudi), this is the one I mention to you, Insya Allah the next President," ujar Sandiaga Uno mengenalkan Ganjar Pranowo seperti dikutip dari keterangan persnya, Sabtu 1 Juli 2023.

Sandiaga Uno mengenakan baju koko berwarna hijau muda sedangkan Ganjar Pranowo mengenakan baju koko berwarna putih. Setelah mengenalkan salah satu pejabat Arab Saudi tersebut, istri Sandiaga Uno, Nur Asia Uno kemudian turut bersalaman dengan Ganjar Pranowo dan keluarga. "You have to visit (Indonesia), it is so beautiful," kata Sandiaga Uno melanjutkan pembicaraan dengan pihak Kementerian Arab Saudi. "Insya Allah," jawab pejabat di Kementerian Arab Saudi tersebut.

Sembari menunggu panggilan untuk on board, Sandiaga Uno bersama Ganjar Pranowo dan juga pejabat di Kementerian Arab Saudi berbincang sembari berdiri. Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga sempat berfoto dengan petugas Bandara King Abdulaziz didampingi pejabat Kementerian Kerajaan Arab Saudi.

Ganjar dan Sandiaga diketahui satu pesawat untuk kembali ke Indonesia setelah melaksanakan Ibadah Haji. Ganjar sudah lebih dulu di ruang tunggu keberangkatan pesawat untuk kembali pulang ke tanah air. "Aku tungguin datangnya," ujar Ganjar saat Sandiaga Uno tiba di ruang tunggu dan langsung menyalami Ganjar Pranowo.

